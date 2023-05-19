طفلة النجم باريش أردوتش تبعده عن التمثيل

القسم الفني: هبة بريس

كشفت مواقع إعلامية تركية أن الممثل التركي الشهير، باريش أردوتش، قرر الإبتعاد حاليًا عن المشاركات الدرامية بعد أن رُزق بمولودته.

وأضافت المصادر ذاتها أن أردوتش التقى بأحد الصحفيين في مكان عام وسأله إن كان يحضر لعمل درامي جديد، فرد عليه الممثل التركي: “حاليًا ليس لدي أي مشروع جديد، كما تعرفون لقد رزقت بطفلة، وابنتي هي كل ما أهتم له الآن”.

و ذكرت صفحة “مشاهير تركيا” عبر تويتر نقلا عن الصحفية بيرسين، بأن باريش أردوتش لن يشارك في الموسم الثالث من مسلسل “ألب أرسلان” الذي حقق نجاحا كبيرا في جزئه الثاني.

وجدير بالذكر أن آخر ظهور لباريش أردوتش كان خلال مشاركته وزوجته للإدلاء بصوتيهما في الانتخابات التركية التي جرت قبل أيام أسابيع قليلة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0