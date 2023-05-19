طنجة . السجن 10 سنوات لمنفذ عملية “كريساج” ضد محامي قرب المحكمة الابتدائية
هبة بريس - طنجة
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، بإدانة شخص من ذوي السوابق القضائية بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في قضية سرقة .
وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد أدات هيئة المحكمة المدعو”النحلة” بعد تورطه في تنفيذ 22 عملية سرقة بحي بنكيران بحومة الشوك بطنجة ، حيث كان من بين ضحاياه محامي يعمل بهيئة طنجة.
وقد تم توقيف المتهم بعد حادثة “الكريساج” التي تعرض لها مهامي بالقرب من المحكمة الابتدائية ، ليتم متابعته قضائيا ، في جلسة محاكمة ساند فيها عدد من المحامين زميلهم الضحية مطالبين بتنزيل اقصى العقوبات في حق المتهم الذي سرق هاتف المحامي .
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11 تعليقات
صياد النعامة يلقاها يلقاها
ساندوا زميلهم و لماذا لا يساندو الكل . 22 سرقة و لما سرق المحامي عاد تم القبض عليه
عندما يتعلق الأمر بمحام لو كان مواطن اللص سيدان فقط بأشهر من السجن ..
شكرا للجهاز القضائي على هذا الحكم ..
يجب إطلاق النار على المجرمين..
نتمنى من المديرية العامة للأمن الوطني أن تسمع حملات أمنية مشددة على المجرمين وذوي السوابق العدلية..
يجب ان تكون السجون آلية الردع وليس المبيت والترف والراحة..
حكم عادل ضد اللص ونتمنى ان تستمر الاحكام ليكونوا عبرة لغيرهم..
يستحق ذالك وأكثر ..
هناك جرائم تقع اكثر من السرقة واعطى في حقهم احكام قليلة ..
حكم قضائي يشفي الغليل ضد اللصوص..