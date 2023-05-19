طنجة . السجن 10 سنوات لمنفذ عملية “كريساج” ضد محامي قرب المحكمة الابتدائية

هبة بريس - طنجة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، بإدانة شخص من ذوي السوابق القضائية بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في قضية سرقة .

وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد أدات هيئة المحكمة المدعو”النحلة” بعد تورطه في تنفيذ 22 عملية سرقة بحي بنكيران بحومة الشوك بطنجة ، حيث كان من بين ضحاياه محامي يعمل بهيئة طنجة.

وقد تم توقيف المتهم بعد حادثة “الكريساج” التي تعرض لها مهامي بالقرب من المحكمة الابتدائية ، ليتم متابعته قضائيا ، في جلسة محاكمة ساند فيها عدد من المحامين زميلهم الضحية مطالبين بتنزيل اقصى العقوبات في حق المتهم الذي سرق هاتف المحامي .

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