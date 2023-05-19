من جديد.. هند زيادي تبدع في “واجهني”

نجلاء مزيان: هبة بريس

طرحت الفنانة المغربية هند زيادي أحدث أعمالها الفنية تحت عنوان “واجهني”، و ذلك عبر قناتها الرسمية على موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

و استطاعت “واجهني” تخطي 700 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى بالطوندونس المغربي.

و جدير بالذكر أن أغنية “واجهني” من كلمات و ألحان محمد شريف، إنتاج أمين أحرميم، فيما أشرف على إخراج فيديو كليب الأغنية حمزة اليملاحي.

و يشار إلى أن هند زيادي تعد من الفنانات الشابات اللواتي استطعن بصم اسمهن في الساحة الفنية خلال فترة وجيزة و ذلك بسبب موهبتها و كذا اختياراتها الموفقة في الأغاني.

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