استعدادا لفتح المعبر الجمركي ..عملية تجريبية جديدة لنقل البضائع عبر باب سبتة

2023-05-19 / 19:56
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هبة بريس - متابعة

قالت الصحافة الإسبانية، أن السلطات المغربية ونظيرتها الإسبانية، يستعدان لتنظيم عملية تجريبية جديدة لنقل البضائع عبر المعبر الجمركي بباب سبتة المحتلة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها ، أن العملية تأتي استعدادا لفتح المعبر الجمركي في وجه نشاط نقل البضائع بشكل رسمي ونهائي.

جدير بالذكر أن مسؤولون إسبان ينتمون إلى الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم، قد تحدثوا في الأسابيع الماضية أن فتح المعبر الجمركي بباب سبتة في وجه البضائع سيتم خلال السنة الجارية.

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