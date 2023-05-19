اختيار أكرد وأمرابط ضمن التشكيلة المثالية لإياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

هبة بريس : رياضة

تواجد الدوليان المغربيان نايف اكرد، مدافع وست هام الإنجليزي وسفيان امرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي ضمن التشكيلة المثالية لمرحلة إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

واختارت منصة “سوفا سكور” الثنائي المغربي ضمن التشكيلة المثالية عقب المستويات المميزة التي بصما عليها معا في مباراتي فريقيهما.

ومعلوم ان نايف اكرد وسفيان امرابط سيلتقيان في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد تاهل فريقيهما وست هام وفيورنتينا إلى المحطة الأخيرة.

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