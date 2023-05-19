الملك يعين مدراء جدد للقرض الفلاحي و”العمران ” و”لاماب “

2023-05-19 / 19:30
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هبة بريس - الرباط

ترأس الملك محمد السادس، يومه الجمعة 28 شوال 1444 هـ، الموافق 19 ماي 2023 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير التجهيز والماء، عين الملك محمد السادس طارق العروسي، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ .

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عين الملك محمد السادس حسني الغزاوي، في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالة الملك محمد فكرات، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي .

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل جلالة الملك، بتعيين كل من : محمد ابن يحيا، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ؛و سعيد ملين، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ؛

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، تفضل جلالته بتعيين غسان المشرفي، في منصب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية .

وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين جلالة الملك فؤاد عارف، مديرا عاما لوكالة المغرب العربي للأنباء.

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