المضيق .. دفتر تحملات جديد للسماح بعمليات كراء الشقق خلال الصيف

2023-05-19 / 18:50
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هبة بريس - متابعة

تشهد مدن شمال المملكة اقبالا كبيرا خلال فصل الصيف ، الأمر الذي يضاعف الاقبال على كراء الشقق السكنية .

وقالت مصادر مطلعة أن عملياتُ الكراء ستخضع لدفتر تحملاتٍ جديد يفرضُ رخصةً صادرة من الجماعات المحلية بتراب عمالة المضيق الفنيدق.

وتروم هذه الخطوة تنظيم مجال كراء الشقق السكنية والمجمعات السكنية المخصصة للكراء .

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تعليق واحد

  1. بمعنى :
    المساكين الذين يكترون شققهم في الصيف لي تغلبوا على المصاريف في الشتاء، ستشارك معهم المداخيل عبر مصاريف جانبية

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