القصر الكبير ..تلميذات يقدمن على محاولة انــ..ـتحار بتناول سم الفئران

هبة بريس - متابعة

نقلت ثلاث تلميذات بالقصر الكبير ، بشكل مستعجل إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، بعد تناولهم لمادة سم الفئران صبيحة يوم الأربعاء 17 ماي الجاري.

وقالت مصادر محلية، إن التلميذات الثلاث يتابعن دراستهن في السنة الأولى باكالوريا بثانوية عبد القادر النخشي ، حيث تجهل أسباب اقدامهن على محاولة الانتحار .

وأضافت المصادر ذاتها ، أن التلميذات قمن بإضافة سم الفئران لأكلة خفيفة من سمك التونة، وتناولها بالقرب من الثانوية، وهو الأمر الذي استرعى نقلهن على وجه السرعة من أمام باب الثانوية، بعد إخطار رجال الوقاية المدنية بالواقعة.

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