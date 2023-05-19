القصر الكبير ..تلميذات يقدمن على محاولة انــ..ـتحار بتناول سم الفئران
هبة بريس - متابعة
نقلت ثلاث تلميذات بالقصر الكبير ، بشكل مستعجل إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، بعد تناولهم لمادة سم الفئران صبيحة يوم الأربعاء 17 ماي الجاري.
وقالت مصادر محلية، إن التلميذات الثلاث يتابعن دراستهن في السنة الأولى باكالوريا بثانوية عبد القادر النخشي ، حيث تجهل أسباب اقدامهن على محاولة الانتحار .
وأضافت المصادر ذاتها ، أن التلميذات قمن بإضافة سم الفئران لأكلة خفيفة من سمك التونة، وتناولها بالقرب من الثانوية، وهو الأمر الذي استرعى نقلهن على وجه السرعة من أمام باب الثانوية، بعد إخطار رجال الوقاية المدنية بالواقعة.
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10 تعليقات
سن المراهقة تنتظر منها العجب تؤثر عليهن بدون شعور لهذا يجب على الآباء و الأمهات ومراعاة مشاعر بناتهن قبل فوات الأوان.
كيفما كانت الأسباب فلا داعي الى اللجوء إلى الانتحار.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كثرت هذه الظاهرة الانتحار بكثرة وخاصة عند المراهقين والمراهقات والشباب العاطل عن العمل ولهذا يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا للحد من انتشار ظاهرة الانتحار.
ربما الضغوطات العائلية هي من عوامل الخطورة في محاولة الانتحار التلميذات التلاثة وذالك راجع إلى نقط الفروض حيت هن مقبلين على الإمتحان الجهوي الموحد..
يجب على السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية لمحاولة انتحار التلميذات التلاثة من أجل الوصول إلى الحقيقة ولكم واسع النظر ..
ضغوطات نفسية واجتماعية وربما والله اعلم كن يتناولن حبوب الهولسة مما أدى بهن إلى محاولة فاشلة في الانتحار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
صديقات السوء اللهم ابعدهن عن بناتنا وبنات المسلمين والمسلمات اجمعين يارب كما بعدت السماء عن الارض، ولطفك بهن ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
لا ندري ما يحصل لبناتنا في هذه الأواني الأخيرة حيث كثرت ظاهرة الانتحار بكثرة وخاصة عند مراهقات ، لهذا يجب على المدارس والمؤسسات أن تقوم بدروس تحسيسية وتوعية حول الحالات التي يعشنها التلميذات والتلاميذ داخل الأسرة من أجل الحد من هذه الظاهرة..
مهما انهن حاولن الانتحار إلا وكان من وراء ذلك مشكل لهن لهذا يجب على السلطات القضائية ان تقوم بالتحقيق الدقيق مع تنسيق بإدارة الثانوية التي يدرسن بها للوصول إلى الحقيقة….
ربما تخوفهن من الامتحان الجهوي من اقترابه وهذا ما جعلهن يقمن بالانتحار الفاشل والله اعلم.