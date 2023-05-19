رغم الانفصال..بسمة بوسيل تواصل دعم تامر حسني

2023-05-19 / 18:57
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نجلاء مزيان: هبة بريس

رغم إعلانهما الطلاق، إلا أن الثنائي بسمة بوسيل و تامر حسني يحرصان في كل مناسبة على إظهار العلاقة الطيبة التي تجمعهما فضلا عن حضور أي مناسبة تتعلق بأطفالهما معا.

مناسبة الحديث، دعم بسمة بوسيل المستمر لتامر حسني خاصة فيما يتعلق بأعماله الفنية، آخرها مبادرتها بتهنئته على فيلمه الجديد “تاج” المقرر عرضه بعيد الاضحى المقبل.

هذا و قد شارك تامر صورة بوستر تشويقي لفيلم” تاج” معلقا عليه :” نهاركم جميل بإذن الله، الصوره الرسميه التشويقيه الثانيه لفيلم “تاج”..تأليف تامر حسني و إخراج ساره وفيق”.

وبدورها علقت بوسيل قائلة : “مبروك ياتيمو وإن شاء الله يكسر الدنيا، ليرد عليها تامر حسنى قائلا: يارب يا أحلى بسمة انتي عارفة أنا تعبان فيه قد ايه”.

ويشارك فى فيلم ” تاج” بجانب تامر حسنى، عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ساندى، وغيرهم، ويعتبر العمل أول سوبر هيرو عربي على حسب وصف تامر حسني.

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