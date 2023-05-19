بوتين للقادة العرب : مستعدون للمشاركة في حل أزمات المنطقة
هبة بريس
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في برقية للقمة العربية الـ32 المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية، الاستعداد للمشاركة في حل أزمات المنطقة.
وقال الرئيس بوتين: “سنواصل تقديم كل مساعدة ممكنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.
وأضاف: “نعتزم توسيع التعاون متعدد الأوجه مع الدول العربية”، مشدداً على حرص بلاده على دعم جهود حل الأزمات في السودان وليبيا واليمن.
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تعليق واحد
الازمات تحل من رغبة المواطن داخليا اما من الخارج فلم تذكر التجارب صدق النية في ذالك ماعدا استنزاف لثروات المنطقة فالتغيير ينبع من الداخل وشعور بتجاوز المشاكل