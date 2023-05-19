بوتين للقادة العرب : مستعدون للمشاركة في حل أزمات المنطقة

2023-05-19 / 17:40
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هبة بريس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، في برقية للقمة العربية الـ32 المنعقدة في جدة بالمملكة العربية السعودية، الاستعداد للمشاركة في حل أزمات المنطقة.

وقال الرئيس بوتين: “سنواصل تقديم كل مساعدة ممكنة لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي”.

وأضاف: “نعتزم توسيع التعاون متعدد الأوجه مع الدول العربية”، مشدداً على حرص بلاده على دعم جهود حل الأزمات في السودان وليبيا واليمن.

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تعليق واحد

  1. الازمات تحل من رغبة المواطن داخليا اما من الخارج فلم تذكر التجارب صدق النية في ذالك ماعدا استنزاف لثروات المنطقة فالتغيير ينبع من الداخل وشعور بتجاوز المشاكل

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