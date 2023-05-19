منجزات و مكتسبات بارز للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم مكناس

هبة بريس _ ع محياوي

في إطار تخليد الذكرى الثامنة عشرة لإعطاء انطلاقة ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله في تاريخ 18 ماي 2005 ، نظمت عمالة مكناس يومه الخميس 18 ماي 2023 لقاء إقليميا تواصليا تحت شعار” المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية : حصيلة ومكتسبات”

وقد خصص هذا اللقاء لعرض حصيلة إنجازات ومكتسبات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم المدة الممتدة من 2019 إلى 2022 بالإضافة إلى الإكراهات التي واجهت تفعيلها على الشكل الأمثل.

وفي هذا الإطار بلغ عدد المشاريع والعمليات المصادق عليها خلال هذه الفترة ما مجموعه 475 مشروع وعملية بغلاف مالي ناهز 277.7 مليون درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية بما قدره 245.6 مليون درهم أي ما يناهز 88 %. وجاءت هذه الحصيلة موزعة على البرامج الأربعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة على الشكل التالي:

– بالنسبة لبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا تمت برمجة ما مجموعه 38 مشروعا وعملية بتكلفة إجمالية بلغت 87.83 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب %91 ، وهي في مجملها مشاريع ذات وقع قوي تروم دعم الولوج للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية من الطرقات ومسالك قروية وماء صالح للشرب وتعليم وصحة؛

– فيما يتعلق ببرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بلغ مجموع المشاريع والعمليات المبرمجة ما مجموعه 71 مشروعا وعملية بتكلفة إجمالية بلغت 75.8 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية ب %80.6، همت على الخصوص إحداث بنيات استقبال جديدة وتأهيل القديمة منها بالإضافة إلى اقتناء حافلات النقل المدرسي وتمكين الجمعيات المسيرة لهذه المرافق من دعم مالي لمساعدتها على التكفل بمصاريف التسيير؛

– فيما يخص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب الذي يعد أحد المستجدات الرئيسية للمرحلة الثالثة فقد مكنت المجهودات المبذولة في إطار تفعيل هذا البرنامج من استقبال وتوجيه ما مجموعه 4004 شاب وشابة على صعيد منصة الشباب و إلى بلورة ما مجموعة 141 مشروعا وعملية بتكلفة إجمالية بلغت 37.9 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية ب %75 موزعة حسب المحاور إلى مشروع تهيئة ،تجهيز و تسيير منصة الشباب، 74 مشروع بالنسبة لمحور دعم ريادة الأعمال و65 مشروع بالنسبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني فضلا عن إدماج 66 شاب وشابة في سوق الشغل في إطار محور دعم التشغيل لفائدة الشباب لبرنامج ” التمويل المبني على النتائج ” وهو البرنامج الذي تم تجريبه على صعيد 30 عمالة وإقليم ومن بينهم عمالة مكناس؛

– أما بالنسبة للبرنامج الرابع والأخير والمتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة الذي يعتبر بدوره أحد مستجدات المرحلة الثالثة فقد بلغ مجموع المشاريع والعمليات المبرمجة في إطار هذا البرنامج ما مجموعه 229 مشروعا وعملية بتكلفة إجمالية بلغت 79.3 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية بما قدره 99.7% ، منها 31 مشروعا في إطار محوري صحة وتغذية الأم والطفل و 137 مشروعا بالنسبة لتعميم التعليم الأولي بالوسط القروي و 61 مشروعا بالنسبة لمحور دعم التمدرس وتعزيز قدرات الانفتاح لدى الأطفال والشباب (النقل المدرسي، دور الطالب والطالبة، مراكز تفتح الشباب، الدعم المدرسي، المبادرة الملكية مليون محفظة) وهي مشاريع وعمليات ساهمت بشكل كبير في تحسين المؤشرات ذات الصلة بصحة الأم والطفل والرفع من عرض التعليم الأولي بالوسط القروي وتحسين ظروف التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ودعم التنشيط التربوي والثقافي والفني.

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