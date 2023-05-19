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ادانة ” كسال ” اغتصب طفلا نهار رمضان المنصرم

2023-05-19 / 17:01
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هبة بريس _ خريبكة

أدانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، الأربعاء 17 ماي الجاري، ستينيا (65 عاما) بالسجن 8 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 3 ملايين بعدما تابعته بتهمة اغتصاب طفل قاصر (13 عاما) نهار رمضان

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، قد امر بوضع رجل ستيني رهن تدابير الحراسة النظرية بمخفر الدرك الملكي ببولنوار، بتهمة اغتصاب طفل قاصر (13 عاما).

و قالت مصادرنا حينها أن ( الكسال ) انفرد بالضحية ليهتك عرضه نهار رمضان المنصرم مخلفا التهاب بمخرج القاصر الذي اشتكي سلوك الكسال لأمه التي سارعت صوب الدرك الملكي بالمركز الترابي بولنوار بئر مزوي، وسردت تفاصيل واقعة الاغتصاب…

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تعليق واحد

  1. المؤبد لهذا الوحش. اقولها بكل صراحة هناك بعض الناس يركتبون أخطاء في حق أطفالهم. لا اعطي ابني لأي كسال في الحمام كيفما كان نوعه. مع كل الاحترام لهذه المهنة.

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