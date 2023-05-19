القمة العربية ..”إعلان جدة” يدعم دور لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة
عبر إعلان جدة، الذي توج أعمال القمة العربية الثانية والثلاثين، اليوم الجمعة، عن دعمه لدور لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ودراعها التنفيذية وكالة بيت مال القدس، في الدفاع عن المدينة المقدسة وصمود أهلها.
وقد مثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه القمة صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد.
ومن جهة أخرى، أشاد القرار الصادر عن القمة، المتعلق بالقضية الفلسطينية، بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، ونصرة القضية الفلسطينية.
كما نوه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، تحت إشراف جلالته، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم، ورحبت بتجاوب المملكة المغربية مع الزيادة في مساهمتها المالية في صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ وصل إلى 12،5 مليون دولار.
وأكدت القمة كذلك أهمية تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف ضمن الخطة الإعلامية حول مدينة القدس كما اعتمدها مجلس وزراء الإعلام العرب
9 تعليقات
شكرآ للمجهودات الجبارة بقوة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية القدس ويدافع عن القضية الفلسطينية .
نتمنى أن يجدوا حلا للقضية الفلسطينية واسترجاع القدس من طرف الإستعمار الصهيوني في هذه القمة العربية.
قضية فلسطيين مثلها مثل قضية صحرائنا المغربية لا نهاية لها…….
حفظ الله سمو الامير مولاي رشيد الذي يترأس هذه القمة العربية نيابة عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه وابعد عنه كل سوء ومكروه.
في نظري يجب على جميع العرب بدون استثناء ان يتحدوا من أجل استرجاع القدس الشريف من طرف الإستعمار الصهيوني ..
حفظ الله ملكنا الغالي دائما يدافع من أجل الوحدة العربية الإسلامية فهو ملك القلوب وملك السلم ويعرف كيف يتصرف بعقلانية حفظه الله ورعاه ونصره على القوم الظالمين.
نحن كشعب مغربي نفتخر بملكنا الذي دائما يسهر على حماية شعبه وحماية القضية الفلسطينية من أجل الاستقرار السياسي في أمن وامان.
المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة الحفاظ على القدس من طرف المملكة المغربية بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وسدد خطاه ونتمنى ان يعم الامن والامان والاستقرار في فلسطين وعلى رأسها القدس.
هذآ الإعلان رسالة واضحة إلى إسرائيل من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية استراتيجية ديبلوماسية وسياسية تسير على خطى مقبولة لدى الطرفين (فلسطين واسرائيل) .