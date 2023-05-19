بنما سيتي..تدشين الفضاء الموسع ل”مكتبة الملك محمد السادس”

هبة بريس

احتضن مقر برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب (بارلاتينو) في مدينة بنما، حفل تدشين الفضاء الموسع لمكتبة “الملك محمد السادس” مساء أمس الخميس.

وقام بتدشين هذا الفضاء الجديد، رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ورئيسة ال”بارلاتينو”، سيلفيا ديل روساريو جياكوبو، والسيدة الأولى لجمهورية بنما، يازمين كولون دي كورتيزو.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أشار ميارة إلى أن توسيع هذا الفضاء، الذي تم افتتاحه لأول مرة في سنة 2022، يأتي لتجسيد إرادة المملكة لتعميق علاقاتها مع ال”بارلاتينو”.

وأضاف “بعد استكمال أشغال التوسيع، نأمل في أن يشكل هذا الفضاء حلقة وصل بين أمريكا اللاتينية والمغرب ويتيح فرصة التعريف بثقافة وتاريخ المملكة بشكل أفضل”.

وأكد ميارة أن هذا الفضاء يعد كذلك “صلة للربط بين إفريقيا، والعالم العربي وأمريكا اللاتينية”، معربا عن الأمل في أن يشكل هذا الافتتاح إيذانا ببداية عهد جديد في إطار التقارب والتعاون بين المغرب وأمريكا اللاتينية.

من جانبها ، تقدمت السيدة جياكوبو بالشكر للمغرب على هذه المبادرة التي تعكس، برأيها، الاهتمام الذي يوليه المغرب لتطوير علاقاته مع ال”بارلاتينو

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0