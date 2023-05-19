توفيق-بوعشرين

مندوبية السجون تهاجم “الإعلام الفرنسي” وتتهمه بالإساءة للمغرب

2023-05-19 / 15:17
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هبة بريس

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على وسائل إعلام فرنسية” تناولت اخبار ا عن “سوء معاملة” يتعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2.

واتهمت المندوبية في بلاغ اليوم الجمعة، وسائل الإعلام الفرنسية، بالمس بسمعة القطاع وسمعة البلد، مشيرة إلى أنها رغم نشرها لبلاغ صحفي بتاريخ 13 ماي 2023 يتضمن ما يكفي من المعطيات حول الرعاية الصحية التي يحظى بها بوعشرين، وتأكيدها على أن المعني بالأمر هو من رفض الخروج إلى المستشفى الخارجي مرتديا البذلة الجنائية، أصرت وسائل إعلام فرنسية على نشر تعرضه لسوء المعاملة.

وأضافت المندوبية، أن الصحافي بوعشرين، سبق له أن أخرج إلى المستشفى 11 مرة مرتديا بذلة السجون والأصفاد، من أجل إجراء فحوصات أو استشارات طبية.

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‫2 تعليقات

  1. الإعلام الفرنسي كاعلام كابراتهم في الجزائر الصعر شادهوم على المغرب. صعار الكلاب الضالة. لماذا لايريدون لنا تقدما.

  2. Les sages disent : il vaut mieux un coupable en liberté plutôt qu’un innocent en prison. A mon humble avis, ce mr doit être libéré. Son histoire est tellement troublante, il est de notre droit de nous poser des questions. Les décideurs ne doivent pas être têtus. Libérer le !

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