مندوبية السجون تهاجم “الإعلام الفرنسي” وتتهمه بالإساءة للمغرب

هبة بريس

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على وسائل إعلام فرنسية” تناولت اخبار ا عن “سوء معاملة” يتعرض لها الصحافي توفيق بوعشرين، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2.

واتهمت المندوبية في بلاغ اليوم الجمعة، وسائل الإعلام الفرنسية، بالمس بسمعة القطاع وسمعة البلد، مشيرة إلى أنها رغم نشرها لبلاغ صحفي بتاريخ 13 ماي 2023 يتضمن ما يكفي من المعطيات حول الرعاية الصحية التي يحظى بها بوعشرين، وتأكيدها على أن المعني بالأمر هو من رفض الخروج إلى المستشفى الخارجي مرتديا البذلة الجنائية، أصرت وسائل إعلام فرنسية على نشر تعرضه لسوء المعاملة.

وأضافت المندوبية، أن الصحافي بوعشرين، سبق له أن أخرج إلى المستشفى 11 مرة مرتديا بذلة السجون والأصفاد، من أجل إجراء فحوصات أو استشارات طبية.

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