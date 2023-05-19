فيرديناند كولي : المغرب يتوفر على كل المؤهلات لتنظيم كأس العالم 2030

هبة بريس _ رياضة

قال اللاعب الدولي السنغالي السابق ، فيرديناند كولي ، إن ” المغرب لديه كافة الإمكانات والمؤهلات لتنظيم كأس العالم 2030 ” .

وأشاد أسطورة كرة القدم السنغالية بتقدم المغرب بترشيح ثلاثي مع إسبانيا والبرتغال لاحتضان بطولة كأس العالم 2030 .

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بلومي بالطوغو ، إن ” المغرب يتوفر على جميع الامكانات والمؤهلات لتنظيم كأس العالم 2030 . حتى وإن كان هذا الترشح ثلاثي فإنه سيكون مبعث فخر ، نظرا للانجاز الذي حققه ببلوغه نصف نهائي كأس العالم الأخيرة بقطر ” .

واعتبر فيرديناند كولي ، الذي وصل مع منتخب بلاده إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2002 ، أن كرة القدم المغربية تعد اليوم من بين الأفضل في العالم ، مما يؤكد أحقية المملكة في احتضان كأس العالم 2030 .

وأوضح أنه ” نظرا لجودة بنياته التحتية ، والحكامة الرياضية التي ينهجها وخاصة الأداء المشرق لمنتخبه الوطني الذي أثبت للعالم أن كرة القدم المغربية تعد من بين الأفضل في العالم اليوم ، وهذه ستكون مكافأة عادلة رؤية بلد إفريقي بعد جنوب افريقيا في 2010 ، في المستوى لتنظيم هذه التظاهرة العالمية الكبرى ” .

وأكد الجناح الأيمن السابق لأسود السنغال أن الأداء الرائع لأسود الأطلس في كأس العالم الأخيرة لم يكن محض صدفة ولا حدثا ظرفيا . وربط اللاعب السابق لنادي لانس (فرنسا) بين الانجازات الكبرى الأخيرة للمغرب والسياسة الوطنية لتطوير الرياضة التي أرسى دعائمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

وقال إن ” أداء المغرب في كأس العالم كان استثنائيا . مسار أشاد به جميع محبي الرياضة ولاسيما كرة القدم الإفريقية . لقد كان من دواعي الفخر الإفريقي أن نرى المغرب يصل إلى المربع الأخير في كأس العالم وهذا إنجاز لم نشهده من قبل في إفريقيا ” ، مضيفا أن المغرب استثمر كثيرا في مجال التكوين والبنيات التحتية مع توفره على بطولة أكثر تنافسية .فالمغرب يعد مثالا ونموذجا يحتذى به ” .

وأشار كولي إلى أن المغرب يعد من المرشحين الكبار للظفر بكأس إفريقيا المقبلة التي ستقام بكوت ديفوار .

وذكر بأن المغرب وبعد أزيد من اربعة عقود من الغياب عن منصة التتويج بكأس إفريقيا حيث يعود اللقب الوحيد الذي أحرزه إلى سنة 1976 ، سيحاول الظفر بلقبه الإفريقي الثاني بكوت ديفوار في 2024 ، لافتا إلى أن أسود الأطلس بقيادة وليد الركراكي انتزعوا بطاقة التأهل إلى الدورة ال34 من هذه البطولة القارية قبل جولتين من انتهاء التصفيات المؤهلة إلى الكان .

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