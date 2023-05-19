جونز يغادر مانشستر يونايتد بعد 12 عاما

2023-05-19 / 13:05
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هبة بريس _ رياضة

قال فيل جونز قلب دفاع مانشستر يونايتد اليوم الجمعة إنه سيغادر النادي بعد 12 عاما عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي، منهيا فترة من الإصابات في أولد ترافورد.

ولعب جونز (31 عاما) أكثر من 200 مباراة مع يونايتد لكنه عانى من فترة صعبة مع الإصابات على مدار المواسم الأربعة الماضية، حيث شارك في 13 مباراة فقط منذ بداية موسم 2019-2020.

وكتب جونز في خطاب مفتوح لمشجعي يونايتد “كانت فترتي في مانشستر يونايتد مذهلة. ارتداء هذا القميص الذي يحمل هذا الشعار مرة واحدة فقط وتمثيل كل من يرتبط به، كان شرفا لي.

“كنت أتمنى أن يكون بإمكاني اللعب أكثر. أتمنى لو كان بإمكاني تقديم المزيد للعديد من الفرق التي لعبت بينها. سأقول، من أعماق قلبي، لقد فعلت كل ما بوسعي.

“هذا ليس وقت الحزن. حان الوقت للنظر إلى الوراء بالنسبة لي ولعائلتي، وأن أكون سعيدا لأنني تمكنت من حياة حلم في يونايتد”.

وكانت آخر مرة لعب فيها جونز مع يونايتد الموسم الماضي خلال الفوز 3-صفر على برنتفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز في مايو 2022.

وخاض 229 مباراة مع يونايتد منذ انضمامه من بلاكبيرن روفرز في 2011 وشارك أيضا في 27 مباراة دولية مع المنتخب الإنكليزي.

وقال النادي في بيان “صاحب القميص رقم أربعة لدينا يحتاج بعض الوقت الآن قبل اتخاذ قرار بشأن خطوته التالية والجميع في يونايتد يتمنون التوفيق لفيل في المستقبل”

ويسافر يونايتد صاحب المركز الرابع بالدوري الممتاز إلى بورنموث غدا السبت حيث يتطلع لحسم تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

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