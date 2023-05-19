إقليم الحاجب.. إسهام بارز للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ع محياوي _ هبة بريس

احتفالا بالذكرى الثامنة عشر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، احتضنت عمالة إقليم الحاجب لقاء تواصليا حول موضوع: ” المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية: دعامة أساسية لتثمين الرسمال البشري” وذلك يوم أمس الخميس 18 ماي 2023 بالقاعة الكبرى بعمالة إقليم الحاجب تحت إشراف عامل عمالة إقليم الحاجب .

و يهدف اللقاء الى إبراز دور المقاربة المندمجة المعتمدة في تفعيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة وخاصة تثمين الرأسمال البشري.

و سيتمحور برنامج اللقاء حول تقديم عروض حول حصيلة تنفيذ و انجاز برامج و مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمرحلة الثالثة 2019- 2022 وكذا تقديم شهادات لبعض المشاريع والمبادرات النموذجية.

و بالنسبة لحصيلة برنامج العمل للفترة الممتدة من 2019 الى غاية 2022، فقد صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحاجب على 372 مشروعا، بتكلفة اجمالية ناهزت 123 مليون درهم، موزعة على الشكل التالي:

تمت برمجت 56 مشروعا في اطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاساسية بالمجالات الترابية الاقل تجهيزا بتكلفة مالية قدرت ب: 32.57 مليون درهم كمساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية همت قطاعات الماء الصالح للشرب، الصحة، التعليم، الطرق و المسالك.

و في اطار برنامج مواكبة الاشخاص في وضعية هشاشة تمت برمجت 47 مشروعا بتكلفة مالية قدرت ب:19.330.000,00 درهم كمساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية همت : مرضى القصور الكلوي بدون موارد، الاشخاص الدين يعانون من اعاقة ، النساء في وضعية ھشاشة.

وفي اطار تفعيل برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب تم احداث المنصة الإقليمية للشباب التي استقبلت 5144 منهم 1314 من النساء كما تمت برمجت 134 مشروعا في بمبلغ مالي إجمالي بلغ: 24.978.000,00 درهم كمساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية همت مجال المواكبة والتكوين المقاولاتي و دعم المشاريع في اطار تفعيل محوري رياد الاعمال ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ساهمت في احداث 614 فرضة شغل منها 313 من النساء و اعداد وتنفيذ دورات التكوينات التأهيلية في اطار تفعيل محور تحسين قابلية التشغيل لدى الشباب استفاد منها 450 مستفيد منهم 140.

وتفعيلا لبرنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة تمت برمجت 131 مشروعا بمبلغ مالي إجمالي بلغ:

46.790.000,00 درهم كمساهمة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية همت: تنمية الطفولة المبكرة، دعم التعليم الاولي بالوسط القروي، دعم التمدرس و محاربة الهدر المدرسي.

كما سيتميز الاحتقال باطلاق مجموعة من المشاريع المنجزة في اطار حصيلة تنفيذ و انجاز برامج و مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للمرحلة الثالثة 2019- 2022.

الجماعة …. إسم المشروع

الحاجب فضاء الصناعة التقليدية : فضاء التسويق التضامني للمنتجات الحرفية و المجالية

ايت ويخلفن تعاونية العمرية : تدشين وحدة لتثمين العسل ومشتقاته

ايت بورزوين دوار رابيل : انطلاق أشغال تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب بدواوير: بوبال رابيل لانوار وتعاونية بولوزون الملحقة

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