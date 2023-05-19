مديرية التعليم بالجديدة والنقابات ترقى بالحوار خدمة لمصلحة الشغيلة التعليمية

أحمد مصباح – الجديدة

أصدرت النقابات التعليمية، المشكلة للتنسيق الثلاثي، عقب الاجتماع الذي عقدته، الأربعاء 17 ماي 2023، مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، والذي كانت مخرجاته ونتائجه إيجابية، بلاغا للشغيلة التعليمية وللرأي العام، هذا نصه:

التزاما منا بخيار التواصل الدائم مع الشغيلة التعليمية، من موقع مسؤوليتنا في الدفاع عن مصالح وحقوق كل مكونات المدرسة العمومية، واستمرارا في تتبع تنفيذ مخرجات اجتماعات التنسيق الثلاثي (FDT . UGTM . UMT)، مع المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية للجديدة، وآخرها اجتماع 18 أبريل 2023، عقد التنسيق الثلاثي اجتماعا، الأربعاء 17 ماي 2023، بالمديرية الإقليمية للتعليم، وقف من خلاله على مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية، مستحضرا نتائج الحركة الانتقالية، والمشاكل التي تخلفها عقب كل دخول مدرسي؛ وسعيا منا للتخفيف من وطأة هذه المشاكل، وضمانا للحقوق المشروعة، وبعد ترافع النقابات الثلاث عن كل الملفات والقضايا، عبر نقاش مستفيض ومسؤول، فإن التنسيق الثلاثي يخبر بما يلي :

❖ من أجل تجاوز إشكالات عملية تدبير الفائض خلال الدخول المدرسي المقبل، التزمت المديرية الإقليمية بإصدار وتغعيل مذكرة تدبير الفائض والخصاص، عبر مراحلها الثلاث، خلال شهر يوليوز المقبل، مع احترام مبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص؛

❖ إصدار مراسلة في شأن طلبات تثبيت التكليفات، وفق الشروط المنصوص عليها، والتي تراعي دائما مبدأ الاستحقاق، مع إنهاء هذه العملية قبل تعيين الخريجين الجدد؛

❖ إصدار مذكرتين: الأولى للتباري لشغل مهام تربوية بمركز التفتح خديجة أم المؤمنين، وفق النصوص المرجعية المعتمدة؛ و الثانية للتباري عن مناصب مراكز الموارد الخاصة لتعليم التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، بداية شهر يونيو؛

❖ وبخصوص السكنيات المحتلة أكدت المديرية الإقليمية على إحالة جميع السكنيات على المحامي المتعاقد معه، قصد مباشرة مسطرة الإفراغ الاستعجالي؛ كما تم حصر لائحة السكنيات المحتلة التي صدرت فيها أحكام، قصد التعجيل بالتنفيذ؛

❖ وبعد حصر وتحيين لائحة السكنيات الإدارية الشاغرة، التزمت المديرية بإصدار مذكرة التباري لشغل هذه السكنيات، وفق شروط المذكرة الوزارية 40 و ذلك قبل شهر يونيو 2023؛

❖ و بخصوص كل التعويضات (التكوين، التسيير المادي والمالي، الساعات الإضافية للأساتذة، التصحيح ..)، أكدت الإدارة الإقليمية أن جميع هذه المستحقات تم إعداد ملفاتها، وهي في طور الأداء؛ كما التزمت بصرف تعويضات 2023 في وقتها؛

❖ التزام المديرية الإقليمية بتصفية ما تبقى من التحويلات المالية لجمعية دعم مدرسة النجاح الخاصة، بتمويل مشروع المؤسسة والصيانة الوقائية، عن السنتين الماليتين 2021 و 2022، قبل منتصف يونيو 2023؛

❖ وتم الاتفاق على عقد اللجنة الإقليمية في القريب، من أجل مناقشة قضايا الشغيلة التعليمية، والحسم في النقاط المتبقية؛

❖ وعلى غرار ترقية 2022، التزمت المديرية الإقليمية باعتبار نقطة المدير الإقليمي في الترقية بالاختيار، نقطة إدارية تبنى على نقطة رئيس المؤسسة، وفق الشروط المنصوص عليها، ضمانا لتكافؤ الفرص بين المعنيين بها، كما هو معتمد بباقي الأقاليم.

هذا، و إذ نخبر الرأي العام التعليمي بهذه المخرجات، فإننا نتثمن مجهودات التنسيق الثلاثي، ونعلن عن انفتاحه على التنظيمات النقابية الجادة، التي تجعل مصلحة الشغيلة التعليمية مصلحة فضلى، وندعو المديرية الإقليمية إلى الوفاء بهذه الالتزامات، مأسسة للحوار، والعمل التشاركي، وخدمة لمصالح الشغيلة التعليمية.

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