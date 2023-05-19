وجدة .. تدشين مركز للإدماج المهني للشباب عن طريق الرياضة

هبة بريس : أحمد المساعد

تفعيلا لاتفاقية الشراكة بين ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد-المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -، ومجلس جهة الشرق والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ممثلة بالمديرية الإقليمية لوجدة أنجاد وجمعية تيبو المغرب، تتعلق بمشروع مدارس الإدماج المهني للشباب عن طريق الرياضة.

أشرف معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد يوم الخميس 18 ماي الجاري، على تدشين مركز للإدماج المهني للشباب عن طريق الرياضة بمدرسة حمزة بن عبد المطلب الابتدائية بوجدة بمناسبة الذكرى 18 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحضور محمد بوعرورو نائب رئيس مجلس جهة الشرق، محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، لخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة، محمد عزاوي رئيس جماعة وجدة، و الرئيس المؤسس لجمعية تيبو المغرب، ورؤساء مختلف المصالح اللاممركزة.

ويهدف هذا المشروع، إلى تمكين المستفيدين من البرنامج من مهارات تقنية وسلوكية لتعزيز قابليتهم للتشغيل وتمكينهم من الولوج لسوق الشغل في قطاع الرياضة من خلال برنامج للتكوين والتأهيل المهني في مجال الرياضة.

كما يتوخى من هذا البرنامج كذلك، إلى الإدماج المهني ل 180 شابة وشاب عن طريق الرياضة بإقليم وجدة أنجاد، بمعدل 60 شابا كل سنة لمدة ثلاث سنوات، في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تماشيا مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0