وجدة .. تدشين مركز للإدماج المهني للشباب عن طريق الرياضة

2023-05-19 / 11:34
0

هبة بريس : أحمد المساعد

تفعيلا لاتفاقية الشراكة بين ولاية جهة الشرق عمالة وجدة أنجاد-المبادرة الوطنية للتنمية البشرية -، ومجلس جهة الشرق والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ممثلة بالمديرية الإقليمية لوجدة أنجاد وجمعية تيبو المغرب، تتعلق بمشروع مدارس الإدماج المهني للشباب عن طريق الرياضة.
أشرف معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد يوم الخميس 18 ماي الجاري، على تدشين مركز للإدماج المهني للشباب عن طريق الرياضة بمدرسة حمزة بن عبد المطلب الابتدائية بوجدة بمناسبة الذكرى 18 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بحضور محمد بوعرورو نائب رئيس مجلس جهة الشرق، محمد ديب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، لخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة، محمد عزاوي رئيس جماعة وجدة، و الرئيس المؤسس لجمعية تيبو المغرب، ورؤساء مختلف المصالح اللاممركزة.
ويهدف هذا المشروع، إلى تمكين المستفيدين من البرنامج من مهارات تقنية وسلوكية لتعزيز قابليتهم للتشغيل وتمكينهم من الولوج لسوق الشغل في قطاع الرياضة من خلال برنامج للتكوين والتأهيل المهني في مجال الرياضة.
كما يتوخى من هذا البرنامج كذلك، إلى الإدماج المهني ل 180 شابة وشاب عن طريق الرياضة بإقليم وجدة أنجاد، بمعدل 60 شابا كل سنة لمدة ثلاث سنوات، في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، تماشيا مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

خبير .. المغرب على استعداد تام للاستفادة من الفرص…

2023-05-19 / 13:24
Photo of كورنيش المحمدية.. مشروع ملكي صرفت عليه الملايير يئن في العشوائية

كورنيش المحمدية.. مشروع ملكي صرفت عليه الملايير يئن في…

2023-05-19 / 13:09
Photo of إقليم الحاجب.. إسهام بارز للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

إقليم الحاجب.. إسهام بارز للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

2023-05-19 / 12:45
Photo of مديرية التعليم بالجديدة والنقابات ترقى بالحوار خدمة لمصلحة الشغيلة التعليمية

مديرية التعليم بالجديدة والنقابات ترقى بالحوار خدمة لمصلحة الشغيلة…

2023-05-19 / 12:35
Photo of التنمية البشرية .. برمجة 768 مشروعا بمراكش

التنمية البشرية .. برمجة 768 مشروعا بمراكش

2023-05-19 / 10:42
Photo of ” السجون” : تراجع عدد المخالفات المرتكبة من طرف السجناء

” السجون” : تراجع عدد المخالفات المرتكبة من طرف…

2023-05-19 / 09:36
Photo of طقس الجمعة.. سماء غائمة مصحوبة بقطرات مطرية

طقس الجمعة.. سماء غائمة مصحوبة بقطرات مطرية

2023-05-19 / 09:05
Photo of وزير التعليم العالي يستقبل السيد وزير التربية بجمهورية ليبيريا

وزير التعليم العالي يستقبل السيد وزير التربية بجمهورية ليبيريا

2023-05-18 / 23:22
Photo of توزيع 27 حافلة للنقل المدرسي لفائدة 22 جماعة ترابية بإقليم تازة

توزيع 27 حافلة للنقل المدرسي لفائدة 22 جماعة ترابية…

2023-05-18 / 23:04
Photo of اشتوكة : سرقة المنشآت الكهربائية تؤرق ساكنة ايت عميرة

اشتوكة : سرقة المنشآت الكهربائية تؤرق ساكنة ايت عميرة

2023-05-18 / 22:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق