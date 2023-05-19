كرة القدم الشاطئية ..المنتخب المغربي يتأهل إلى الدور نصف النهائي

2023-05-19 / 11:30
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هبة بريس _ رياضة

تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى دور النصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023 المقامة حاليا بجدة بالمملكة العربية السعودية.

وفاز المنتخب المغربي في دور ربع النهائي على منتخب ليبيا بنتيجة 5-2 .

كما تأهل إلى نفس الدور منتخب فلسطين بعد تغلبه على منتخب السعودية بنتيجة 5-3 ، ومنتخب مصر على نظيره الموريتاني بنتيجة 8-3 ، ومنتخب عمان على منتخب الإمارات بنتيجة 5-4 .

وسيواجه المنتخب المغربي اليوم الجمعة في دور النصف النهائي منتخب عمان ، فيما يلتقي المنتخب المصري نظيره الفلسطيني .

وستقام المباراة النهائية يوم غد السبت لحسم هوية البطل المتوج باللقب

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