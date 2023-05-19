الصحة العالمية : كورونا سلب العالم 336 مليون سنة من الحياة
هبة بريس _ وكالات
أظهرت حسابات جديدة طرحتها منظمة الصحة العالمية أن الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا سلبت سكان العالم ما يقدر بـ8ر336 مليون سنة حياة.
وتحاول المنظمة في التقديرات الجديدة إبراز المدى الحقيقي للجائحة.
وتعزو الصحة العالمية إجمالي 9ر14 مليون وفاة لفيروس كورونا خلال عامي 2020 و2021 فقط. وحسبت المنظمة أن الحياة، في المتوسط، تقلصت بواقع 22 عاما كل مرة.
وجاءت هذه التقديرات في تقرير الإحصاءات الصحية العالمية السنوي الذي نشرته منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة.
وأضافت المنظمة أيضا أن جائحة كوفيد19 كان لها أثر سلبي آخر على كفاح العالم ضد أمراض أخرى معدية حيث تعطلت خدمات التطعيم والخدمات الصحية. وأوضحت المنظمة أنه نتيجة لذلك، تراجعت معدلات التطعيم ضد الحصبة والتيتانوس، وأمراض أخرى فيما زادت ضد الملاريا والسل.
ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0
5
11 تعليقات
كورونا غير وضع االعالم بأسره ..
فيروس كورونا شرد ملايين الأسر المتوسطة والفقيرة ..
كورونا ادت بحياة 15 مليون شخص في العالم ..
على الأمم المتحدة أن تتوحد في إيجاد حل لهاته المخلفات التي تركها كورونا ..
العالم كان يعيش مرحلة صعبة جدا مع كورونا يصعب التأقلم معها ..
كورونا كان لها انعكاس سلبي على حياة المواطنين في جميع أنحاء العالم..
الكثير من الأسر فقدوا حياة اقاربهم نسأل الله تعالى لهم الرحمة والمغفرة..
اللهم ارحمهم واغفر لهم وتجاوز عنهم واسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين..
نتمنى عدم تكرار سيناريو كورونا وما خلفه من تحول اقتصادي واجتماعي ..
فيروس كورونا غير الوضع المعيشي وتسبب في الغلاء والفقر والتهميش ..
كورونا الحقيقية هي التي نشاهده حاليا ارتفاع الأسعار. حروب…….