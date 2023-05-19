الصحة العالمية : كورونا سلب العالم 336 مليون سنة من الحياة

هبة بريس _ وكالات

أظهرت حسابات جديدة طرحتها منظمة الصحة العالمية أن الوفيات الناجمة عن وباء فيروس كورونا سلبت سكان العالم ما يقدر بـ8ر336 مليون سنة حياة.

وتحاول المنظمة في التقديرات الجديدة إبراز المدى الحقيقي للجائحة.

وتعزو الصحة العالمية إجمالي 9ر14 مليون وفاة لفيروس كورونا خلال عامي 2020 و2021 فقط. وحسبت المنظمة أن الحياة، في المتوسط، تقلصت بواقع 22 عاما كل مرة.

وجاءت هذه التقديرات في تقرير الإحصاءات الصحية العالمية السنوي الذي نشرته منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة.

وأضافت المنظمة أيضا أن جائحة كوفيد19 كان لها أثر سلبي آخر على كفاح العالم ضد أمراض أخرى معدية حيث تعطلت خدمات التطعيم والخدمات الصحية. وأوضحت المنظمة أنه نتيجة لذلك، تراجعت معدلات التطعيم ضد الحصبة والتيتانوس، وأمراض أخرى فيما زادت ضد الملاريا والسل.

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