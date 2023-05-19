التنمية البشرية .. برمجة 768 مشروعا بمراكش

هبة بريس _ الرباط

تمت برمجة ما مجموعه 768 مشروعا ما بين 2019 و2022 في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمعدل إنجاز بلغت نسبته 87 بالمئة، معززة بذلك مكانة هذا الورش الملكي كمحفز للدينامية الاجتماعية والاقتصادية على صعيد عمالة مراكش.

وبحسب معطيات تم تقديمها خلال حفل نظم، أمس الخميس، بمراكش، حضره، على الخصوص، والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ومنتخبون محليون وشركاء جمعويون ومؤسساتيون للمبادرة، وفاعلون من المجتمع المدني، ورؤساء المصالح الخارجية، وشخصيات أخرى، فقد تطلبت هذه المشاريع للتنمية البشرية تعبئة استثمارات إجمالية بلغت 98ر302 مليون درهم.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لإبراز المنجزات الكبرى والمكتسبات المحققة في إطار المرحلة الثالثة للمبادرة، كما تدل على ذلك مختلف المشاريع التي تمت مباشرتها في إطار البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات التنمية البشرية بهذا الحيز من التراب الوطني.

وقال السيد قسي لحلو، في كلمة بالمناسبة، إنه منذ إطلاق هذا الورش الملكي الضخم، سنة 2005، ارتكزت برامجه على تنمية قدرات الفئات الاجتماعية المستهدفة وتحفيزها على الاهتمام بخلق الثروات عبر تعزيز الكفاءات وتطوير الأنشطة بشكل ينسجم مع مداركها المعرفية ويتطابق مع الخصوصيات الجهوية والمحلية.

وأضاف، في هذا الاتجاه، أن “المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها سنة 2018 تأتي لترتكز على مقاربة جديدة قوامها تحصين وتعزيز مكتسبات المرحلتين السابقتين وإعادة توجيه البرامج للنهوض بالرأسمال البشري، والعناية بالأجيال الصاعدة، ودعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى اعتماد جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والمحفزة لفرص الشغل”.

وتابع أنه “بفضل المجهودات المبذولة والدؤوبة من طرف جميع الشركاء من هيئات منتخبة ومصالح خارجية وفعاليات المجتمع المدني، فإن حصيلة المرحلة الثالثة 2019-2023 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي شارفت على نهايتها، تميزت على مستوى عمالة مراكش بتحقيق نتائج إيجابية ومشجعة، كان لها الوقع الإيجابي على الفئات الاجتماعية المستهدفة، حيث ساهمت العمليات التنموية المنجزة في تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية، والتقليص من الفوارق الاجتماعية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية”.

ودعا جميع الفاعلين وشركاء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى الاستمرار في بذل مزيد من الجهد بهدف ضمان استدامة ما تم إنجازه والتطلع لإنجازات أخرى ذات جودة تتماشى مع مضامين النموذج التنموي الجديد، عبر تعبئة كل الإمكانيات والطاقات حول رؤية مستقبلية مشرقة، في ظل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

إثر ذلك، ألقى رئيس قسم العمل الاجتماعي بولاية جهة مراكش – آسفي، أنور تلمساني دبيرة، عرضا مفصلا حول حصيلة المشاريع والمنجزات المحققة في إطار البرامج الأربعة للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عمالة مراكش.

وكشف، في هذا الإطار، أنه تم إنجاز 13 مشروعا بكلفة إجمالية بلغت 53ر17 مليون درهم، ما بين 2019 و2022، في إطار البرنامج الأول “تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا”، الذي يروم تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي ما تزال موجودة، ولاسيما في القطاعات الثلاثة ذات الأولوية، ممثلة في الصحة (9 مشاريع)، والتربية (مشروع واحد)، والمسالك والطرقات (3 مشاريع).

وأوضح أنه في إطار البرنامج الثاني “مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة”،تمت برمجة 127 عمليات/مشاريع، باستثمار إجمالي قدره 89ر56 مليون درهم، ساهمت فيه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 39ر53 مليون درهم، وبمعدل إنجاز وصلت نسبته إلى 83 بالمئة، مشيرا إلى أن هذه العمليات/المشاريع همت اقتناء سيارات إسعاف ووحدات طبية (20 مشروعا)، وبناء وتجهيز مراكز الاستقبال (3 مشاريع)، ورعاية وصيانة مراكز الاستقبال (59 مشروعا)، وإدارة وتشغيل مراكز الاستقبال (36 عملية).

وأضاف أنه في إطار البرنامج الثالث “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”، تمت برمجة 371 مشروعا، بغلاف مالي قدره 61ر106 مليون درهم (93ر64 مليون درهم كمساهمة من المبادرة)، وبمعدل إنجاز نسبته 85 بالمئة، مبرزا أن 1971 شخصا استفادوا من هذه المشاريع، من بينهم 547 امرأة أحدثن مشاريع في مختلف المجالات، ولاسيما الخدمات، والصناعة التقليدية، وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، والفلاحة.

كما تطرق السيد دبيرة إلى البرنامج الرابع “الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”، الذي استحوذ على 40 بالمئة من الميزانية الإجمالية، حيث تم إحداث 257 عمليات/مشاريع، بكلفة إجمالية بلغت 95ر121 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 08ر118 مليون درهم (91 بالمئة كمعدل إنجاز)، مضيفا أن هذه العمليات/المشاريع همت المحاور الثلاثة من هذا البرنامج، وهي “صحة الأم والطفل” (10 مشاريع)، و”تعميم التعليم الأولي بالوسط القروي” (165 مشروعا)، و”دعم تمدرس وتفتح الشباب” (82 مشروعا).

وتميز هذا اللقاء بعرض سلسلة من الكبسولات- فيديوهات، تبرز المشاريع الناجحة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد عمالة مراكش، وكذا تقديم شهادات من قبل عدة مستفيدين من هذه المشاريع، الموجهة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للمستفيدين، والنهوض بتنمية بشرية مستدامة.

بعد ذلك، تم القيام بتوقيع ثماني اتفاقيات شراكة تتعلق بمشاريع إحداث مقاولات لفائدة الشباب، في إطار محور “دعم ريادة الأعمال” للبرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية “تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب”.

وجرى، على هامش هذا اللقاء، تسليم 3 سيارات للنقل المدرسي، ووحدة طبية متنقلة للمستفيدين

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