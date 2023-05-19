المغرب يدين تجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين من طرف الميليشيات المسلحة

هبة بريس _ و م ع

أدان المغرب أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أي استغلال للاجئين وتجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين من طرف المليشيات المسلحة.

وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، إن المملكة المغربية تدين بشدة أي استغلال اللاجئين وتجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين في الميليشيات المسلحة.

وشدد عروشي، في كلمة خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يوم الخميس حول العمل الإنساني في إفريقيا، على أن عمليات تسجيل وتوثيق اللاجئين تشكل أداة أساسية لضمان حمايتهم.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أن الأمر يتعلق بضمان حماية هذه الفئة الهشة من أي استغلال من قبل بعض الأطراف، التي توظف اللاجئين، تحت ذريعة تقديم المساعدة لهم، لخدمة أجندتها الضيقة والخبيثة، وتختلس المساعدات الإنسانية الموجهة لهم

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