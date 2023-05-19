الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك في أشغال القمة العربية في جدة

هبة بريس _ الرباط

حل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بجدة، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ووجد صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، نائب أمير منطقة مكة الامير بندر بن سلطان . كما تقدم للسلام على سموه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وسفير صاحب الجلالة بالمملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري وأعضاء السفارة المغربية.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار تشكل موكب صاحب السمو الملكي نحو مقر إقامة سموه بجدة

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