الأمير مولاي رشيد يمثل جلالة الملك في أشغال القمة العربية في جدة

2023-05-19 / 09:59
10
هبة بريس _ الرباط

حل صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة بجدة، لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ووجد صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، نائب أمير منطقة مكة الامير بندر بن سلطان . كما تقدم للسلام على سموه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وسفير صاحب الجلالة بالمملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري وأعضاء السفارة المغربية.

وبعد استراحة قصيرة بالقاعة الشرفية للمطار تشكل موكب صاحب السمو الملكي نحو مقر إقامة سموه بجدة

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يدين تجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين من طرف الميليشيات المسلحة

المغرب يدين تجنيد الأطفال بمخيمات اللاجئين من طرف الميليشيات…

2023-05-19 / 10:08
Photo of محمد سالم لهبة بريس : قوى دولية بينها اسبانيا لم تعد تهتم لتصريحات زعيم البوليساريو التصعيدية

محمد سالم لهبة بريس : قوى دولية بينها اسبانيا…

2023-05-18 / 21:38
Photo of مسؤول بوزارة الخارجية يدين إقدام متطرفين اسرائيليين على اقتحام لحرمة المسجد الأقصى

مسؤول بوزارة الخارجية يدين إقدام متطرفين اسرائيليين على اقتحام…

2023-05-18 / 19:32

محكمة النقض تؤيد الحكم الصادر في حق محمد زيان

2023-05-18 / 16:45
Photo of بمشاركة مغربية …”وزراء خارجية عرب ” يناقشون التطورات الإقليمية والدولية

بمشاركة مغربية …”وزراء خارجية عرب ” يناقشون التطورات الإقليمية…

2023-05-18 / 11:43
Photo of اعتماد برنامج تعاون جديد بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد الأوروبي

اعتماد برنامج تعاون جديد بين الأمانة العامة للحكومة والاتحاد…

2023-05-17 / 23:20
Photo of بعد عزل الراضي.. فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة سيدي سليمان

بعد عزل الراضي.. فتح باب الترشيح لرئاسة جماعة سيدي…

2023-05-17 / 22:21
Photo of بوريطة يتباحث مع وزراء خارجية دول عربية في جدة السعودية

بوريطة يتباحث مع وزراء خارجية دول عربية في جدة…

2023-05-17 / 20:38
Photo of بنسعيد: “الكل يتفق على أن هناك فراغا قانونيا بمجلس الصحافة”

بنسعيد: “الكل يتفق على أن هناك فراغا قانونيا بمجلس…

2023-05-17 / 19:03
Photo of المفوضية الأوروبية تحذف المغرب من القائمة الرمادية

المفوضية الأوروبية تحذف المغرب من القائمة الرمادية

2023-05-17 / 16:43

‫10 تعليقات

  8. اللهم حفظ صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وباقي الأسرة الملكية الشريفة..

  10. اللهم احفظ واشفي قائدنا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق