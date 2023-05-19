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طقس الجمعة.. سماء غائمة مصحوبة بقطرات مطرية

2023-05-19 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن تكون السماء غائمة مع نزول أمطار بكل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط وهضاب الفوسفاط وولماس والريف والسايس وجنوب المنطقة الشرقية.

كما يرتقب أن تكون السماء غائمة جزئيا بالريف والسايس وهضاب الفوسفاط ومصحوبة بقطرات مطرية متفرقة.

عدا ذلك ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمناطق الشمالية، إلى جانب تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

ومن المرتقب أيضا تكون كتل ضبابية محلية بالسواحل الشمالية والوسطى، مع تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية. وكالعادة، سيلاحظ تناثر الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة وبداخل الجنوب الشرقي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 05 و 10 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بأقصى الجنوب، وما بين 10 و 17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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