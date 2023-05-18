وزير التعليم العالي يستقبل السيد وزير التربية بجمهورية ليبيريا

هبة بريس- متابعة

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، يومه الخميس 18 ماي 2023، بمقر الوزارة بالرباط، السيد Dao Ansu SONII، وزير التربية في جمهورية ليبيريا، في إطار زيارته الرسمية المبرمجة بالمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 24 ماي 2023.

وكان هذا اللقاء مناسبة ناقش خلالها الوزيران آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حيث أعرب الوزير عن رغبة واستعداد الوزارة لمشاركة تجربتها وخبراتها مع جمهورية ليبيريا، لا سيما فيما يتعلق بتكوين المكونين والرقمنة وكذا مختلف أوراش تفعيل المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الرامية إلى ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم العالي والرفع من جودة التكوين، وتعزيز الرقمنة وإدماج وتمكين الطالبات بالجامعات المغربية.

كما سلط الوزير الضوء على جهود الوزارة التي تروم تعزيز حركية الطلبة الليبيريين لمتابعة دراستهم بالمغرب، مؤكدا على أهمية استهداف إجراءات عملية تمكن من تنفيذ اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي المبرم بتاريخ 2 نونبر 2020 بالرباط.

من جانبه، نوه السيد Dao Ansu SONIIبالتقدم الذي أحرزه المغرب في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما أكد اهتمامه بتعزيز وتقوية التعاون الثنائي في هذا المجال. حيث كان هذا الاجتماع فرصة للجانبين لمناقشة فرص وآليات تطوير التعاون وإرساء أسس شراكة مثمرة بين البلدين.

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