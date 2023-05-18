توزيع 27 حافلة للنقل المدرسي لفائدة 22 جماعة ترابية بإقليم تازة

ع محياوي _ هبة بريس

بمناسبة الذكرى الثامنة عشر للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قامت وكالة إنعاش وتنمية الشمال، يوم الخميس 18 مايو 2023 بمقر عمالة إقليم تازة، بتوزيع 27 حافلة للنقل المدرسي لفائدة 22 جماعة ترابية تابعة لإقليم تازة. وقد ترأس حفل التوزيع كل من عامل إقليم تازة الذي يعتبر من أجود العمال الذين تم تعيينهم بإقليم تازة خدمات متواصلة بصم خبرته ميدانيا وإداريا والسيد المدير العام لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، وذلك بحضور ممثلي المصالح الأمنية والسلطة المحلية ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية ورؤساء المجالس الترابية المستفيدة وكذا ممثلي بعض وسائل الإعلام.

وتندرج هذه المبادرة، في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين عمالة إقليم تازة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والجماعات الترابية المستفيدة. وقد بلغ الغلاف المالي لهذه العملية 8.670.000 درهم.

وتهدف هذه العملية، التي تدخل في إطار الاستراتيجية التنموية لوكالة إنعاش وتنمية الشمال التي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية ومع عنايته المولوية بقطاع التعليم باعتباره عاملا رئيسيا في مسلسل التنمية البشرية، إلى تشجيع ودعم التمدرس بالعالم القروي، وإلى تقليص نسبة الهدر المدرسي، وخاصة لدى الفتيات، عبر تحسين ظروف التنقل من وإلى المؤسسات التعليمية. كما تروم هذه المبادرة التشجيع على الالتحاق بالسلك الإعدادي والمساهمة في التخفيف من الضغط على الداخليات ودور الطالب والطالبة بالإقليم.

وقد استفاد من هذا المشروع الجماعات الترابية التالية: أكنول وواد أمليل وأجدير وبورد وآيت سغروشن واكزناية الجنوبية واجبارنة وبني فراسن والربع الفوقي وبويبلان وبني فتح وبرارحة وكاف الغار وامسيلة والطايفة وباب بودير وبني لنت وباب مرزوقة وكلدمان ومكناسة الشرقية وأولاد الشريف ومغراوة.

وبخصوص تدبير واستغلال حافلات النقل المدرسي، فقد التزمت الجماعات الترابية المستفيدة بتدبير حافلات النقل المدرسي وتسييرها واستغلالها عبر إبرام اتفاقات خاصة مع كل جماعة مستفيدة.

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