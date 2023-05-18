اشتوكة : سرقة المنشآت الكهربائية تؤرق ساكنة ايت عميرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يواصل المكتب الوطني للكهرباء باقليم اشتوكة تكبد الخسائر المادية بسبب عمليات السرقة المتوالية للأسلاك الكهربائية و قطع و معدات لمحطات التزويد و التحويل الكهربائي بعدد من دواوير الاقليم و خاصة جماعة ايت عميرة.

و كشفت مصادر الجريدة، أن عدة محطات تابعة لمصالح المكتب المذكور تعرضت للتخريب و السرقة بطرق توحي باحترافية مقترفيها ، و تبين إلمام القائمين بهذه الأعمال الإجرامية بطرق بكيفية اختراق هذه المحطات التي تشكل خطر الموت على كل من يحاول اكتشاف محتوياتها على اعتبار أنها تحتوي على تيار كهربائي مرتفع .

في هذا السياق، أبرزت ذات المصادر أن دوار اكرام بجماعة ايت عميرة شهد حوالي الساعة الرابعة صباحا من يوم الخميس سرقات متكررة في نقط مختلفة ، و شملت المسروقات أسلاكا كهربائية نحاسية و موصلات و قطع و أجزاء لأجهزة و معدات ذات أثمنة باهضة تستعمل في تحويل و تزويد مختلف مناطق دوار اكرام بالكهرباء ، و خاصة بالليل بعد تكسير الأقفال و فتح أبواب المحطات باستعمال القوة أحيانا و بطرق و تقنيات مختلفة أحيانا أخرى ، كما تشير لذلك الصور التي توصلت بها الجريدة.

و أوضحت مصادرنا، أن هذه السرقات أتلفت مجموعة من المحطات و أدت إلى إحداث اضطرابات في وظيفتها و أثرت بشكل سلبي على جودة و انتظامية التيار الكهربائي ، و هو الأمر الذي تطلب مجهودات مضنية من قبل التقنيين و العمال التابعين لمصالح المكتب الوطني للكهرباء ببيوكرة لإرجاع الخدمات الكهربائية لوضعها الطبيعي.

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