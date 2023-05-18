الشائعات في الاعلام الالكتروني.. قتل للحقيقة وزيغ عن المهنية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لازالت الاخبار الشائعة في المواقع الالكترونية، تشغل بال المهتمين بالشان الإعلامي المغربي ومعهم أصحاب القرار ، بعدما باتت تهدد قدسية “الخبر الموثوق”، وبذلك تؤثر في شريحة واسعة من الجمهور من خلال عملية التلقي في وسائط التواصل الاجتماعي خصوصًا أن انتشارها يكون على نطاق واسع، وفي وقت قياسي. أمام هذا الاكتساح الذي يشبه النار في الهشيم، تقف الجهات الرسمية عاجزة في كثير من الأحيان عن الحد من بث الإشاعات ودحض مزاعمها المزيفة.

ستحاول جريدة ” هبة بريس ” تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي ارتبطت بالفضاء الازرق خصوصا في شقه المرتبط بالصحافة الالكترونية، لنعيد طرح السؤال على مختصين حول تأثير الإشاعة في الرأي العام ودورها في تزييف الحقيقة واقتراح السبل لمواجهتها والحد من تأثيرها: كيف يروَّج للشائعة في وسائل الاعلام الالكتروني والأخبار غير الموثوقة؟ كيف يمكن أن تؤثر في شكل واسع من خلال عملية التلقي في نطاق واسع؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ وأين الدور الرسمي للحد من تأثيرها؟

– “الإشاعة” مصدر خطير لزلزلة الرأي العام

في كتابه الشهير «الشائعات.. الوسيلة الإعلامية الأقدم في العالم»، يكشف جان- نويل كابفيرير عن مدى خطورة الشائعات ودورها المؤثر في المجتمعات اقتصاديًّا وسياسيًّا وأمنيًّا.

ومن خلال الجهد الكبير الذي بذله الباحث في تقصي ظهور هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمعات القديمة يمكن لنا أن نؤصل لحالتها الراهنة التي أصبحت حالة أكبر من حدود الظاهرة، حالة توازي الواقع الحقيقي، بعد أن وجدت حاملًا قويًّا وجبارًا وذائع الصيت يتمثل في منصات مواقع التواصل الاجتماعي. الشائعة والأخبار المزيفة والملفقة تحولت الآن إلى مصدر خطير لزلزلة الرأي العام، وتشوية سمعة الساسة او أشخاص ذاتيين ومنتجات، من خلال توظيف المعلومة الكاذبة أو الصورة المفبركة، أو استغلال الفوتوشوب في حذف أو إضافة شيء مفبرك للصورة الأصلية. بل يتعدى الوضع أحيانًا هذه الصور إلى تغيير معلومة أو اختلاق معلومة زائفة عن شيء لا وجود له. ويمثل تنامي هذه الحالة السوداء إلى الإضرار بكيانات كبرى يمكن لخبر مختلق أو كاذب أن يزلزل من وضعها في السوق ومن سمعة منتجاتها عند المستهلكين. وكذلك الإضرار بسمعة شخصيات سياسية أو شهيرة في مقتل. ولذلك دأبت الدول على وضع التشريعات الصارمة ضد هذه الظاهرة، وتصدت مواقع بعينها لكشف كل حالة بعينها وفضحها للناس من خلال وضع الخبر الحقيقي في مواجهة الخبر المختلق نصًّا وصورة. ولكن هذه التشريعات والمبادرات لا تكفي وحدها لأنها تأتي أحيانًا بعد أن تكون الشائعة قد أدت المهمة القذرة التي اختُلِقَتْ من أجلها، أو كما قال الروائي الأميركي مارك توين: «يستطيع الكذب أن يدور حول الأرض في انتظار أن تلبس الحقيقة حذاءها»، ولذلك لا بد من صناعة وعي مجتمعي مضاد لفعل الشائعة من خلال توعية الناس بأهمية التأكد والفحص والبحث عن الموثوقية قبل التعاطي والترويج لأي خبر كان.

* المجتمع في ازدواجية الوقوف في وجه الإشاعة او تقبلها

اصبحت مواقع الانترنيت ، شيء أساسي اليوم في حياتنا، في تلقي الخبر او البحث عنه عبر محركات خاصة ، وأكثر من ذلك شبكات التواصل الاجتماعي. وإذا كانت محركات البحث تشير إلى أن المعلومات المبثوثة حيال أمرٍ ما أو شخص ما قد تكون غير صحيحة، فإن الحسابات الشخصية، تقدم نفسها بوصفها ناقلًا صادقًا للخبر، بما في ذلك الإشاعة؛ لذا فإن تناقل الإشاعة عبر حسابات كثيرة، سواء كانت حقيقية أو مزوَّرة، ونقلها دون تمحيص في الاعلام الالكتروني ، يجعل البعض يتعامل معها وكأنها واقع حقيقي، وهنا تكمن الخطورة. نعم، تؤثر الإشاعات في أعداد كبيرة من الناس وتأخذ مكانها في تفكيرهم وتنعكس على سلوكهم، وذلك لاعتقادهم بصدقها دون التحقق منها. ويصعب جدًّا الحديث عن طريقة تحدُّ من انتشار وتأثير الإشاعة. لكن ما يمكن الإشارة إليه، هو أن يتابع المتلقي مواقع إلكترونية مشهود لها بمهنيتها او حسابات حقيقية بأسماء معروفة ولها صدقيتها الفكرية والاجتماعية. كما يمكن إخضاع أي معلومة لشيء من التبصر والمراجعة وبما يتيح للمتلقي الوقوف على مدى صدقها من كذبها. ل رسمية. لكن الدور الرسمي يجب أن يتمثل بشفافية عالية، تواجه الإشاعة وتقدم للجمهور الخبر بالصيغة الصحيحة وفي أسرع وقت. فحين تنتشر إشاعة، وتأخذ طريقها في الوصول إلى أكبر شرائح من المجتمع، فلا شيء يقف في وجهها ويُبطل مفعولها بقدر تصريح موثوق من جهة رسمية كانت أو أهلية، يفنّد تلك الإشاعة، ويدحض ما ذهبت إليه بالحجة والدليل القاطع، وهكذا تتبخر الإشاعة وتنطفئ. مواقع الإنترنت، والحسابات الشخصية، غدت صاحبة التأثير الأكبر في نفوس البشر، وليس من وسيلة للوقوف في وجه أي خبر أو إشاعة إلا بوعي المتلقي، وقدرته على التمييز بين الغث والسمين، وهذا يتأتى بالرجوع إلى مصدر الخبر من جهة، ومتابعة الموثوق فيهم من المغردين وأصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى. فالإشاعة كانت وستبقى جزءًا من المسلك البشري، وكانت ولا تزال تؤثر في مجموعة من الناس. لكن التاريخ البشري يظهر دائمًا أن البقاء للصدق، وأن أي مجتمع قادر، ولو بعد حين، على الوقوف على صدق الأمور وبالتالي نبذ الإشاعة ومعايشة الواقع.

* تصفية حسابات وراء نشر الاخبار الزائفة

هناك أنواع عدة من الشائعات. فيها ما يبدو كقتل رمزي للآخر، تُصفَّى فيه حسابات ثقافية أو سياسية، وهي أيضا سلاح حربي يمارس السياسة بأدوات أخرى أكثر خبثًا وفتكًا، وهي أداة للدعاية والإشهار أو للتشهير والفضح، وهي تقتير للأخبار بطريقة شبه رسمية لتوجيه الناس وحثهم على اختيارات وميولات معينة، وهناك الشائعات الاقتصادية، وإشاعات المرض، وصناعة الأدوية وترويجها، ويشاع أن هناك صناعة مخابراتية تخصُّصُها صنعُ الإشاعات وترويجها.

والأمثلة على ذلك كثيرة، من ضمنها إشاعة خبر وفاة سياسيين او فنانين او إشاعة ظهور فيروس فتاك يقتل الناس وغيرها من الأمثلة الكثيرة، والتي مع الاسف تجد طريقها الى الاعلام المقنن، هناك حالة وقعت بأكادير في السنوات الماضية بعد نشر خبر في موقع الكتروني مفاده ظهور حالة وباء ” ايبولا” بالمدينة لدى شاب افريقي من دول جنوب الصحراء، الخبر نفسه تناولته إذاعة جهوية، وهو ما زاد من نشر الخوف في صفوف الساكنة، الوضع الذي اضطر السلطات الى تعميم بلاغ بشكل مستعجل على وسائل إعلامية من أجل التصدي الى هذا الخبر ” الزائف” الذي خلف إلغاء رحلات جوية من طرف سياح أجانب كانوا بصدد التوجه لمدينة أكادير.

* هشاشة المجتمع ترحب بتداول الإشاعة

كلما انتشرت الشائعات في مجتمع ما زاد معدل الجهل والسطحية في المجتمع. في الماضي، كان الإعلام الرسمي يقنن نشر المعلومات، والأقاويل والإشاعات، في حين اليوم يسهل بث الإشاعة من خلال تويتر والفيس بوك والسناب شات. وهذا، في رأيي، ناتج من عدم القدرة على متابعة الأخبار ورغبة الأفراد في ممارسة أدوار لا تمثل هوياتهم واهتماماتهم الحقيقة، مثل الخوض في القضايا السياسية والاجتماعية بوصفهم أهل دراية ومتابعة، وهم ليسوا كذلك.

واحدة أيضًا من هذه الإشكاليات هي استخدام بعض الكتاب والفاعلين للمبالغات في تقديم القصص والأخبار؛ كي يحصلوا على أكبر عدد من القراء والمتابعين. في عصر الثورة الرقمية، أصبح كل فرد يبث ما يبث وفقًا لقناعاته ورؤيته من دون التحقق من المصادر الرسمية للمعلومة. ولا يخفى على القارئ اليوم أن مثل هذا الدور، يقوم به فرد غير مرتكز على أساس جيد من الرصانة المعرفية، إضافة إلى أن الفراغ الفكري الذي يعيشه البعض، والابتعاد من الرؤية الأخلاقية، تجعل من نشر الشائعة وتلقيها أمرًا ترفيهيًّا مثيرًا للتسلية كما أنه مدعاة لإكمالها، وتعديلها وحذف أجزاء وإضافة أجزاء أخرى حسب شهية المتلقي.

عندما يكون المجتمع هشًّا وسطحيًّا، فإنه يرحِّب بتداول الإشاعات على نطاق واسع. ولكن الأخطر من بعض الإشاعات ذات الطابع الفكاهي، هي تلك التي تتعلق بالقضايا السياسية الشائكة والناتجة من حركات وتيارات تخريبية وهو ما يؤثر على إحساس الفرد بالأمان والاسقرار؛ لذلك، تقوم الدولة بالمراقبة وسنِّ بعض القوانين للحد من الإشاعات، ويكون هذا الدور الرقابي كبيرًا عندما تكون الشائعات تتعرض لأداء المؤسسات الرسمية، أو الشخصيات السياسية البارزة، إضافة إلى حق المتضرر في رفع قضية. كما يجب أن أنوِّه بدور المكونات الاجتماعية الحاد جدًّا في التعامل مع الإشاعات التي تخص فئة بعينها، وهو ما يزيد من نسبة المراقبة الذاتية عند مَنْ يحاول ترويجها. حقيقة، أرى أن الشائعات وجه من أوجه الثقافة الشعبية في المجتمعات الهشة، وتعكس فكر وثقافة وتطلعات المجتمع، وتحتاج إلى مراقبة من المؤسسات الرسمية والمدنية؛ كي لا تتحول من إطار الفكاهة والتندر إلى مصدر تفكيك المجتمع وتدميره.

– اخلاقيات المهنة

للصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.

وبالنظر إلى تجارب عديد البلدان المتقدمة، فإن إقرار المساءلة الإعلامية التي تحقق التوازن بين حقوق الفرد والمجتمع وحق الصحفي في حرية التعبير من خلال مجالس صحفية ولجان إعلامية مستقلة وذات مصداقية، قد يكون أحد دعائم أخلاقيات العمل الإعلامي في الصحف الإلكترونية ، دون أن يعني ذلك طبعًا استبعاد دور القانون في تحسين جودة هذه الصحافة.

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