اعتقال سيدة ومرافقها بتهمة انتحال صفة موظف شرطة

هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمديونة بالدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 17 ماي الجاري، من توقيف شخص وسيدة تتراوح اعمارهما بين 32 و 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في عمليات ابتزاز.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي المتبع من طرف المعنيين بالأمر، في قيام المشتبه فيها بطلب المساعدة من مستعملي الطريق لإيصالها إلى نقطة معنية، منتحلة صفة شرطية من أجل ابتزاز الضحايا في مبالغ مالية بتنسيق هاتفي مع المشتبه فيه الذي ينتحل بدوره صفة شرطي، وذلك بعد إيهام ضحاياهم بأنهم ارتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون.

وقد أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيهما على مسدس بلاستيكي وأصفاد معدنية شبيهة بالتي تستعملها المصالح الأمنية، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0