تاونات ..شخص يــ..ــنهي حياته بالقفز من علو مرتفع

هبة بريس - تاونات

أقدم شخص في الأربعينيات من العمر، أمس الأربعاء على الانتحار في ظروف غامضة وبطريقة مأساوية على مستوى دائرة غفساي، بإقليم تاونات.

وقالت مصادر محلية ،أن الهالك القى بنفسه من خافة محاورة لسد الساهلة بالمنكقة المذكورة حيث عثر عليه جثة هامدة .

وحلت المصالح الأمنية و ممثلي السلطة المحلية بعين المكان، حيث جرى انتشال جثة الهالك وإيداعها بمستودع الأموات بالمستشفى ، في وقت تم فيه فتح تحقيق لتحديد ظروف وملاسبات الواقعة.

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