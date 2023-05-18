تاونات ..شخص يــ..ــنهي حياته بالقفز من علو مرتفع
هبة بريس - تاونات
أقدم شخص في الأربعينيات من العمر، أمس الأربعاء على الانتحار في ظروف غامضة وبطريقة مأساوية على مستوى دائرة غفساي، بإقليم تاونات.
وقالت مصادر محلية ،أن الهالك القى بنفسه من خافة محاورة لسد الساهلة بالمنكقة المذكورة حيث عثر عليه جثة هامدة .
وحلت المصالح الأمنية و ممثلي السلطة المحلية بعين المكان، حيث جرى انتشال جثة الهالك وإيداعها بمستودع الأموات بالمستشفى ، في وقت تم فيه فتح تحقيق لتحديد ظروف وملاسبات الواقعة.
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5 تعليقات
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم اللهم غفر له وارحمه واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب العالمين هو وجميع المسلمين
اللهم رحمه واغفر له ولنا معه يارب العالمين
ان لله وانا اليه راجعون اللهم صبر اهله عليه ورحمه وتجاوز عن سيئاته
ليس هناك في هذه الحياة تستحق ان ينتحر عليها الانسان ويضع حدا لحياته كل شيء ضيق باحد منا الا وله حل ومخرجا من واسع فضله وكرمه
نحن محاسبون امام الله علا ارواحنا وانفسنا نسأل الله السلامة والعافية والعمر المديد في هذه الحياة رحمه الله تعالى برحمته الواسعه