الجيري بارت” يكشف عن ملفات فساد تورط فيها جنرالات في الجيش الجزائري خلال السنوات الاخيرة

2023-05-18 / 20:25
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هبة بريس -

قال موقع “الجيري بارت Algeriepart” أن جنرالات في الجيش الجزائري، متورطين في ملفات فساد خلال العشر سنوات الاخيرة، بينهم الجنرالان علي عكروم وعبد الحميد غريس اللذان حكم عليهما بالسجن خمس عشرة سنة ..اواخر السنة الماضية وبداية السنة الجارية.

ونشرت “الجيري بارت” من خلال التحقيقات الصحفية التي اجرتها ، إسم تاجر سلاح أُدين بدوره وحكم عليه بالسجن ثمان سنوات، ويتعلق الامر بخالد بويموت الذي كان يزود الجيش الجزائري بشكل سري بالعتاد والذخيرة خلال فترة التسعينات عندما كانت البلاد تخضع لحظر بيع الاسلحة.

ولكونه كان يرتبط بعلاقة ودية مع الجنرالين السالفي الذكر، – تضيف “الجيري بارت”فقد استعمله قائد الجيش الجزائري سعيد شنكريحة طعما للايقاع بعلي عكروم وعبد الحميد غريس.

وبحسب قائمة التهم فقد أدين الرجلين بالاستيلاء علي شاحنات عسكرية، لكن تبين في نهاية الأمر وفق ما ذكره الموقع الجزائري، أن هذه الشاحنات العسكرية أهداها شنكريحة بنفسه بصفته قائد المنطقة العسكرية الثالثة لبشار بين سنتي 2004 و2018 إلى ميلشيا البوليساريو.

ويوضح الموقع انه لم يتم أبدا استدعاء شنكريحة للإدلاء بأقواله في هذه القضية بل وإن القضاء العكسري قام بإخفاء هذا الفصل نهائيا من الملف الذي توبع فيه الجنرالان عبد الحميد غريس وعلي عكروم.

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