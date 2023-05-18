الكشف عن “AGI”.. النسخة الأخطر من الذكاء الاصطناعي

2023-05-18 / 20:06
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هبة بريس - وكالات

كشفت “مايكروسوفت” في دراسة بحثية أن أحدث نسخة من “تشات جي بي تي” تعد خطوة مهمة نحو “الذكاء الاصطناعي العام”، المعروف اختصارا بـ”AGI”، وهو الأمر الذي يحذر منه بعض خبراء.

وفي الورقة البحثية، التي نشرت في مارس الماضي لكنها عادت للظهور مجددا في مايو، يقول باحثو مايكروسوفت: “ChatGPT-4 صعد عدة درجات أعلى مما كان يعتقده أي شخص”، وفق ما نقل موقع “أكسيوس” الأميركي.

وأوضحوا أن هذه النسخة من “ChatGPT” قادرة على حل المهام الجديدة والصعبة، والتي تشمل الرياضيات والترميز والطب والقانون وعلم النفس.

وأبرز الخبراء أن هذا يعني أن “تشات جي بي تي” في الطريق الصحيح نحو “الذكاء الاصطناعي العام”.

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تعليق واحد

  1. يجب استعمال مثل هذه التطبيقات من اجل المساعدة على الفهم و ليس نقل نتيجة البحث حرفيا

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