شادي رياض مرشح لمغادرة برشلونة نحو الدوري الهولندي

2023-05-18 / 19:51
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هبة بريس : رياضة

بات المغربي شادي رياض، مدافع رديف برشلونة مرشحا لمغادرة النادي الكاتلاني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة نحو الدوري الهولندي.

ووفقا لما أوردته صحيفة “سبورت” فإن نادي آر كي سي فالفيك الهوندي مهتم بشدة بالتعاقد مع المدافع شادي رياض إذ حاول التعاقد معه الصيف الماضي، وعاد مرة أخرى لجس نبض اللاعب تمهيدا لضمه الصيف القادم.

وحسب نفس المصدر فإن فرص مشاركة اللاعب مع كبار برشلونة الموسم القادم تبقى صعبة للغاية بحكم التعاقد مع المدافع إينيغو مارتينيز، كما أن اللاعب يرغب في اللعب مع فريق يمارس ضمن الأقسام العليا.

 

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