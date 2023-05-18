تنسيق بين الأمن والديستي يطيح بعصابة لسرقة السيارات بفاس

2023-05-18 / 19:49
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هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الأربعاء 17 ماي الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 و39 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تعلق بسرقة السيارات.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل عمليات لسرقة عجلات السيارات بالشارع العام، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين وهما يحوزان أدوات ميكانيكية وسيارة متحصلة من عملية للسرقة جرى تنفيذها بمدينة بالدار البيضاء، فيما جرى توقيف المشتبه فيه الثالث لتورطه في تصريف متحصلات عمليات السرقة التي ينفذها المشتبه فيهما الرئيسيين.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن فاس والدار البيضاء وتاونات، للاشتباه في تورطه في قضايا أخرى تتعلق بسرقة السيارات والعنف وإصدار شيك بدون مؤونة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما الرئيسيين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الموقوف الثالث للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية.

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