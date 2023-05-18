الرباط.. حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية للحج

هبة بريس - و م ع

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، اليوم الخميس بالرباط، حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية التي ستتكفل بالتغطية الصحية للحجاج المغاربة خلال موسم الحج 1444 هـ – 2023م.

ودعا آيت طالب، في كلمة بالمناسبة، أعضاء البعثة الصحية إلى “استحضار مهمتهم النبيلة كجنود خفاء في خدمة ضيوف الرحمان من حجاجنا الميامين، وإنجاز العمل الموكول لهم بكل تفان وإخلاص ونكران الذات لرعاية صحتهم والسهر على سلامتهم الجسدية والنفسية”.

كما شدد الوزير على أن مسؤولية أعضاء البعثة تتجسد في مختلف المراحل الوقائية قبل العلاجية، والمتمثلة في تحسيس الحجاج وتعليمهم كيفية اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للوقاية من مختلف الأمراض، وتقديم العلاجات الصحية الأولية لتجنيبهم مضاعفات المرض وأخطاره، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية عند الضرورة وتتبع حالتهم المرضية عن كثب وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم أثناء فترة النقاهة، ورصد الأخطار الصحية المحتملة والعمل على إيجاد الطرق والوسائل الكفيلة بالتعامل معها، وبذل أقصى الجهود حتى يتمكنوا من أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

كما أشار إلى أن المنهجية التي وضعتها الوزارة، والتي تعتمد على النقط الصحية الثابتة والمتحركة في الديار المقدسة، ستساعد أعضاء البعثة الصحية في أداء مهامهم، مما سيمكنهم لا محالة من إعطاء دفعة نوعية جيدة للخدمات الصحية من خلال تدعيم سبل الوقاية وتقديم النصائح التربوية الصحية للمواطنين، داعيا إياهم إلى ضرورة التنسيق الجيد بينهم، وأن يتحلوا بنكران الذات وأن يكونوا أحسن سفراء للمملكة في تلك البقاع المقدسة.

وأبرز الوزير وجود مجموعة من المستجدات التي يأتي على رأسها “إحداث منصة إلكترونية، تحتوي على جميع المعلومات الصحية للحجاج المغاربة “.

ومن جانبه، قال رئيس البعثة الصحية المرافقة للحجاج المغاربة برسم هذا الموسم، مستعيد عبد الحكيم ، أن استقبال وزير الصحة والحماية الاجتماعية لأعضاء البعثة الصحية لموسم الحج ” كان من أجل تزويد البعثة بتعليمات قصد تقديم أفضل وأجود الخدمات لفائدة الحجاج المغاربة “.

كما أشاد “بمجهودات الوزارة والأدوار التي تقوم بها من أجل إنجاح موسم الحج والعناية بالحجاج المغاربة وحسن استقبالهم”، متمنيا أن تكون البعثة وأعضاؤها خير سفير للمغرب خلال موسم الحج.

وخلال اللقاء قدم رئيس البعثة، المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي، عرضا مفصلا يشمل الإطار القانوني المنظم للحج بالمغرب والمخاطر الصحية المرتبطة بموسم الحج، إلى جانب استعراض إجراءات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لتنظيم عملية الحج.

تجدر الإشارة إلى أن البعثة الصحية المدنية تتكون من 75 إطارا طبيا وتمريضيا وإداريا، (37 طبيبا و36 ممرضا)، إلى جانب الأطر الإدارية والتقنية.

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