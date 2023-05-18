مسؤول بوزارة الخارجية يدين إقدام متطرفين اسرائيليين على اقتحام لحرمة المسجد الأقصى

2023-05-18 / 19:32
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هبة بريس - الرباط

أدان مصدر من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إقدام بعض أعضاء الحكومة والكنيست ومتطرفين إسرائيليين، على اقتحام جديد، لحرمة المسجد الأقصى وباحاته، في إطار ما يسمى بمسيرة الأعلام.

وأكد نفس المصدر بأن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لجنة القدس، تعتبر هذه الممارسات المتكررة انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة كما كرسته مقررات الشرعية الدولية.

وأردف المصدر أن هذا الاقتحام يعَدُّ استفزازا مرفوضا من شأنه أن يؤجج مشاعر المسلمين ويزيد الوضع احتقانا وتعقيدا ويقوض جهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويؤثر سلبا على فرص السلام في المنطقة.

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