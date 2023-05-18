وزارة الخارجية الأمريكية تُعلن عن زيادات في رسوم تأشيرات الزائرين

2023-05-18 / 19:02
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن زيادات في رسوم تأشيرات الزائرين غير المهاجرين، وذلك ابتداء من 30 ماي الجاري.

وهكذا، ستزداد رسوم تأشيرات الزيارة لغرض الأعمال أو السياحة (ب1/ب2 وب س س)، وغيرها من تأشيرات المسافرين المؤقتين، غير القائمة على التماس، مثل تأشيرات الطلاب وزوار برامج التبادل، من 160 دولارا إلى 185 دولارا، وذلك وفق مذكرة إعلامية للخارجية الأمريكية.

كما ستزداد رسوم تأشيرات غير المهاجرين القائمة على التماس بالنسبة للعمال المؤقتين (الفئات H, L, O, P, Q,  R)، من 190 دولارا أمريكيا إلى 205 دولارا أمريكيا، فيما ستزداد رسوم تأشيرات المستثمرين والتجار وفقا لمعاهدة وأصحاب المهن المتخصصة من 205 دولارا إلى 315 دولارا، وذلك وفقا للقرار النهائي بشأن زيادات رسوم تأشيرات غير المهاجرين، الذي تم نشره في السجل الفيدرالي يوم 28 مارس الماضي.

ويتعلق الأمر بأول زيادة في الرسوم لتأشيرات (ب1/ب2) – الأكثر طلبا في المغرب – منذ سنة 2012، وذلك حسب بلاغ لسفارة الولايات المتحدة في الرباط.

ولا تتأثر بهذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 30 ماي الجاري، الرسوم القنصلية الأخرى، بما فيها التنازل عن رسوم تأشيرة الإقامة لمدة سنتين المطلوبة بالنسبة لبعض الزوار المشاركين في برامج التبادل.

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