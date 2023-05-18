تمرين عابر بين البحرية الملكية و البحرية الإيطالية بسواحل طنجة
هبة بريس - متابعة
أجرت البحرية الملكية المغربية، تمرينا مع البحرية الإيطالية بسواحل مدينة طنجة, بحسب ماكشف عنه منتدى “فار ماروك” .
ونشر المنتدى على صفحته ب”فيسبوك”، صورا ل”تمرين عابر بين البحرية الملكية و البحرية الإيطالية بسواحل طنجة”.
وتواصل البحرية الملكية التمارين والمناورات مع بحريات الدول الصديقة والشقيقة حتى يتسنى لأفرادها الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتعرف على أحدث طرق العمل والتكتيكات و التكنولوجيا.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
3 تعليقات
هادشي زوين حبدا لو تعطيونا تفاصيل حول التدريبات
نعتز بي عسكريتنا البحرية حفظ الله جنود هدا الوطن
رعاكم الله واعانكم علا هدا الوطن وحفض الله قائدنا الاول ملكنا الحبيب محمد السادس