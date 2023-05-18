تمرين عابر بين البحرية الملكية و البحرية الإيطالية بسواحل طنجة
هبة بريس - متابعة
أجرت البحرية الملكية المغربية، تمرينا مع البحرية الإيطالية بسواحل مدينة طنجة, بحسب ماكشف عنه منتدى “فار ماروك” .
ونشر المنتدى على صفحته ب”فيسبوك”، صورا ل”تمرين عابر بين البحرية الملكية و البحرية الإيطالية بسواحل طنجة”.
وتواصل البحرية الملكية التمارين والمناورات مع بحريات الدول الصديقة والشقيقة حتى يتسنى لأفرادها الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتعرف على أحدث طرق العمل والتكتيكات و التكنولوجيا.
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