بشار الأسد يصل السعودية

بشار الأسد يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

2023-05-18 / 18:38
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هبة بريس - وكالات

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، مساء الخميس، إلى مدينة جدة، للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها السعودية الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: “كان في استقبال الرئيس السوري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة السورية إن بشار الأسد سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية، في خطوة تمثل استكمال عودة سوريا إلى المنظومة العربية.

والأربعاء، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد لـ”سكاي نيوز عربية” إن الرئيس بشار الأسد سيحضر، الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية.

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‫9 تعليقات

  1. كيف يعقل أن الرئيس بشار الأسد يعود إلى المشاركة في القمة العربية!!! ألا يكفيكم ما فعل للشعب السوري من تشرد الأطفال وغيرها من الجرائم…. ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. عدم مصافحة هذآ الرئيس أنا بالنسبة لي اعتبره مجرما دمويا في حق الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو بشار الأسد.

  5. شتت شمل الشعب السوري ودمرهم نفسيا ومعنويا وماديا فكيف يعقل ان يأتي اليوم بكل وقاحة وإن يشارك في القمة العربية ؟؟؟ نريد تفسيرا لذلك ؟؟؟!!!

  6. أين هي المحاسبة الحكومية والدولية حتى يسمح له بالعودة إلى المنظومة العربية ؟؟؟

  7. أكبر خطأ للعرب بسماحه في المشاركة في القمة العربية عجيب أمر هذآ العرب ، مجرم يشاركهم في القمة العربية!!!

  8. أنا مواطن سوري ضحية بشار الأسد الذي قتل والدي وأصبحت متشردا بدون مأوى اعيش في عتبة لايعلمها سوى الله سبحانه وتعالى فكيف يعقل للقادة العرب بموافقة على حضوره القمة العربية حسبنا الله ونعم الوكيل.

  9. إنها لعبة سياسية تريد أمريكا ان تحكم بها العرب وهذا ما جعل قادة العرب بالموافقة والسماح ببشار الأسد العودة إلى القمة العربية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

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