بشار الأسد يصل جدة للمشاركة في القمة العربية

هبة بريس - وكالات

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، مساء الخميس، إلى مدينة جدة، للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها السعودية الجمعة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: “كان في استقبال الرئيس السوري بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل”.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الرئاسة السورية إن بشار الأسد سيتوجه إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية، في خطوة تمثل استكمال عودة سوريا إلى المنظومة العربية.

والأربعاء، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد لـ”سكاي نيوز عربية” إن الرئيس بشار الأسد سيحضر، الجمعة، إلى جدة للمشاركة في القمة العربية.

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