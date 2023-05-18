مباريات حاسمة بين فرق أسفل الترتيب في البطولة الوطنية

2023-05-18 / 18:29
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هبة بريس - و م ع

ستسلط الأضواء في الدورة ال26 من البطولة الوطنية الإحترافية “إنوي”، على المباريات الحاسمة بين فرق أسفل الترتيب لضمان البقاء.

ويخوض اتحاد طنجة وأولمبيك خريبكة (21 نقطة لكل منهما)، منافسات هذه الدورة برغبة كبيرة في تحقيق نتيجة ايجابية والابتعاد عن “المنطقة المكهربة”.

ويستقبل اتحاد طنجة ضيفه الرجاء البيضاوي، علما أن الفريق الأخضر يمر بفترة فراغ، فيما يواجه أولمبيك خريبكة الدفاع الحسني الجديدي (23 نقطة) الذي يسعى هو الآخر إلى الظفر بالنقاط الثلاث والإفلات من النزول.

وسيتحتم على شباب المحمدية (ال25/12 نقطة) إظهار أفضل ما لديه أمام الشباب السالمي، حتى يتمكن من الفوز بثلاث نقاط ثمينة. كما يلزم مولودية وجدة (25 نقطة) بذل جهد كبير لتجنب التراجع في الترتيب حين يستقبل نهضة بركان في ديربي الشرق.

تم تأجيل مباراتي الفتح الرياضي والجيش الملكي، بحكم أن الأخير سيخوض كأس الملك سلمان، والوداد الرياضي المستضيف للمغرب التطواني، لالتزام الفريق الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

في مايلي البرنامج :

– السبت 20 ماي..

أولمبيك آسفي ……. حسنية أكادير (السادسة مساء)

المغرب الفاسي ….. اتحاد تواركة (الثامنة مساء)

– الأحد 21 ماي (الثامنة مساء)..

أولمبيك خريبكة ….. الدفاع الحسني الجديدي

الشباب السالمي ….. شباب المحمدية

مولودية وجدة ………. نهضة بركان

اتحاد طنجة …………. الرجاء البيضاوي

مباريات مؤجلة :

– الإثنين 29 ماي (الثامنة مساء)..

الفتح الرياضي …. الجيش الملكي

الوداد الرياضي …. المغرب التطواني

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