فضيحة جديدة ..بنما تعتقل ابن شقيق أركان البوليساريو لتهريبه ألاف الدولارات

2023-05-18 / 18:26
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هبة بريس - الرباط

فضية جديدة تعيش على وقعها قيادة جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إثر ضبط سلطات بنما المدعو الطاهر ولد اعكيك، وهو ابن شقيق القيادي بعصابة الرابوني ورئيس أركان مليشياتها، محمد الوالي اعكيك.

وكشف منتدى فورساتين عن فضيحة مدوية حاول النظام العسكري، إخفائها، حتى لايفتضح أمر ممارسات عصابة البوليساريو في دولة الجزائر وفي الخارج.

وقال المنتدى أن الفضيحة الجديدة جاء صداها من حدود الدولة البنامية، حيث تمكنت العناصر الجمركية البنامية يوم 11 ماي 2023، من توقيف المدعوا الطاهر ولد اعكيك، و هو ابن شقيق رئيس أركان مليشيات البوليساريو محمد الوالي اعكيك، وبحوزته مبالغ مالية من العملة الصعبة غير مصرح بها (65 ألف دورلار).

واقدمت النيابة البنامية على وضع المعني بالأمر تحت الإجراءات الاحترازية، وامرت بمنعه من السفر، مع الزامه بالتوقيع الاجباري على الحضور كل يوم 10 من كل شهر إلى غاية تاريخ إمتثاله أمام القاضي بتاريخ 09 يونيو 2024.

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‫3 تعليقات

  2. اللهم ابعدهم عنا وعن وطننا ويستحقون اكتر من هده الفضيحة اللهم احتسبناك فيهم

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