شيبا قبيل مواجهة السينغال في النهائي :”سنواجه خصما صعبا وسنفعل كل شيء للتتويج باللقب”

2023-05-18 / 18:02
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هبة بريس : رياضة

أكد الناخب الوطني سعيد شيبا جاهزية أشبال الأطلس لمواجهة السينغال في نهائي كأس أمم أفريقيا للفتيان المقامة حاليا بالجزائر.

وقال شيبا خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة :”تنتظرنا مباراة صعبة أمام خصم قوي للغاية، حيث قدم منتخب السينغال مستويات مميزة في هذه البطولة ويمتلك لاعبين مهاريين”.

وأضاف :”نحن جاهزون للمباراة وسنفعل كل شيء من أجل تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير المغربية، كما أن طموح اللاعبين والطاقم التقني ارتفع، وأصبحنا الهدف هو التتويج”.

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