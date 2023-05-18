الحبس والغرامة للبرلماني ورئيس جماعة تازة

هبة بريس _ تازة

قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الإبتدائية بالحبس والغرامة،قبل قليل من اليوم الخميس 18 ماي الجاري، في حق عبدالواحد المسعودي نائب برلماني و رئيس جماعة تازة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية حسب مصدر هبة بريس .

وجاءت متابعة المعني بالأمر حسب ذات المصدر، حسب شكاية تقدم بها منير شنتير مستشار بجماعة تازة ونائب برلماني ونائب رئيس المجلس الإقليمي لتازة عن حزب الإستقلال، إلى النيابة العامة ضد رئيس جماعة تازة عبدالواحد المسعودي اتهم رئيس جماعة تازة بإهانته أمام العموم و سبه بحضور ممثل السلطة في دورة استثنائية للجماعة .

المستشار منير شنتير قال في شكايته: ” أن عبدالواحد المسعودي رئيس المجلس الجماعي لتازة قاطعه بكلمات مستفزة وغير أخلاقية وهي كتالي (.. يا لحمار..) ، ( وهو يشير بيده باتجاهي) وهو يصيح بصراخ عالي ويخبط بملئ يديه على الطاولة، كما توعدني حيث قال، (أنا غنوريك شكون أنا )”.

وتابع المشتكي، “أن هذه الوقائع تمت بحضور قائد يمثل باشا المدينة، وجميع أعضاء المجلس، في حين لم يصدر مني أي رد فعل سوى طلبي من الساهرين على تدوين محضر الدورة بتسجيل ما صدر عن عبدالواحد المسعودي”.

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